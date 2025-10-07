Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Aracında kurşunlanarak öldürülmüştü! Serdar Öktem'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Aracında kurşunlanarak öldürülmüştü! Serdar Öktem'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cinayet, Avukat, Otopsi, Sinan Ateş, Silahlı Saldırı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan ve dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in ön otopsi raporu ortaya çıktı. Öktem'in kıyafetlerinin atış mesafesi tayini için Polis Kriminal Laboratuvarına gönderildiği raporda yer alırken, cenaze programı da belli oldu.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, dün Şişli Büyükdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Ön otopsi raporu ortaya çıkan Öktem'in hastaneye girişinin 'ölü giriş' olarak yapıldığı kayıtlara geçti.

YÜZ BÖLGESİNDE EN AZ 2 MERMİ GİRİŞİ VAR

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nce yapılan otopsi ve ölü muayene işleminde Öktem'in kafasında 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 1 adet çıkış yarası ve yine kafasında deforme ateşli silah mermi çekirdeği gömlek parçası bulunduğu belirlendi. Raporda yüz bölgesinde en az 2 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası ve 3 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası çıkış yarası bulunduğu da bildirildi.

Aracında kurşunlanarak öldürülmüştü! Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı - 1. Resim

Öktem'in vücudunda en az 4 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası tespit edildiği raporda belirtildi. Otopsi raporunda Serdar Öktem'in ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.

KIYAFETLERİ İNCELEMEDE

Öktem'in kıyafetlerinin atış mesafesi tayini için Polis Kriminal Laboratuvarına gönderildiği de raporda aktarıldı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Serdar Öktem'in cenaze namazı çarşamba günü öğle vaktinde Ataköy 5. kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak. Öktem, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD elçiliğine bomba komplosu! Maduro: Washington’u kışkırtmak istedilerAltın rekor üstüne rekor kırmaya devam edecek! Goldman Sachs'tan çarpıcı 2026 tahmini
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Partili vekil, "Yozgatlıyım" diyen İsrail askerinden şikayetçi oldu - GündemAK Partili vekil, İsrail askerinden şikayetçi!Suikasta uğrayan Serdar Öktem'in eski paylaşımları dikkat çekti: Beni öldürebilirler ama... - GündemSerdar Öktem'in paylaşımları dikkat çekti7 suç örgütüne operasyon! 78 şüpheli yakalandı, 1 milyar 40 milyon TL'lik mal varlığına tedbir - Gündem1 milyar liralık mal varlığına tedbir kararı‘Köln’ün babası’ havalimanında yakalandı! Çete lideri Necati Coşkun Arabacı gözaltına alındı - GündemNecati Coşkun Arabacı gözaltında!Bütün okullarda bugün Gazze işlenecek - GündemBütün okullarda bugün Gazze işlenecekSpekülatif rakamlara geçit yok! Fahiş emlak ilanlarına 172 milyon ceza - GündemSpekülatif rakamlara geçit yok! Fahiş emlak ilanlarına 172 milyon ceza
Sonraki Haber Yükleniyor...