Aracında kurşunlanarak öldürülmüştü! Serdar Öktem'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, dün Şişli Büyükdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Ön otopsi raporu ortaya çıkan Öktem'in hastaneye girişinin 'ölü giriş' olarak yapıldığı kayıtlara geçti.

YÜZ BÖLGESİNDE EN AZ 2 MERMİ GİRİŞİ VAR

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nce yapılan otopsi ve ölü muayene işleminde Öktem'in kafasında 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 1 adet çıkış yarası ve yine kafasında deforme ateşli silah mermi çekirdeği gömlek parçası bulunduğu belirlendi. Raporda yüz bölgesinde en az 2 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası ve 3 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası çıkış yarası bulunduğu da bildirildi.

Öktem'in vücudunda en az 4 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası tespit edildiği raporda belirtildi. Otopsi raporunda Serdar Öktem'in ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.

KIYAFETLERİ İNCELEMEDE

Öktem'in kıyafetlerinin atış mesafesi tayini için Polis Kriminal Laboratuvarına gönderildiği de raporda aktarıldı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Serdar Öktem'in cenaze namazı çarşamba günü öğle vaktinde Ataköy 5. kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak. Öktem, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.