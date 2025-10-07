Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yolcu rekoru
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun 3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla rekor kırdığını duyurdu.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun 3 Ekim'de rekor kırdı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın, 47,5 kilometre uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu,"3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla, günlük ortalama yolcu rekoru kırıldı. İstanbul'un ulaşımını kolaylaştırmaya ve hız kazandırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci