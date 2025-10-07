24 bin dekarda hasat mesaisi başladı: Kalitesiyle zirvede

Türkiye’nin önde gelen pirinç üretim bölgelerinden Çorum’un Osmancık ilçesinde çeltik hasadı başladı. Bölge çiftçileri, önemli gelir kaynaklarından biri olan coğrafi işaretli Osmancık pirincini toplamak için tarlalara yöneldi.

GELENEKSEL VE MODERN YÖNTEMLERLE TOPLANIYOR

Çiftçiler, ilçenin önemli gelir kaynaklarından olan coğrafi işaret tescilli Osmancık pirincini elde etmek üzere tarlalarına girdi.

Biçerdöverlerle hasat edilen çeltik önce fabrikalardaki kurutma merkezlerine taşınıyor. Bazı çiftçiler de hasat ettikleri çeltiği harmanlara sererek geleneksel yöntemle kurutmayı tercih ediyor.

Kurutma işleminin ardından ilçedeki fabrikalarda işlenen çeltik, Osmancık pirinci etiketiyle tüketicinin beğenisine sunuluyor.

ÇİFTÇİLER TARLADA, FABRİKALAR HAZIR

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçede 24 bin dekar alanda çeltik üretimi yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 800 çiftçinin çeltik ekimi yaptığını belirten Gelgör "Osmancık, pirincin başkentidir. Osmancık halkının geçim kaynağı pirinçtir. Osmancık pirincinin pilavını yiyen başka pirinç tercih etmez. Osmancık pirinci, dünyaca ünlü olmuş bir pirincimizdir" dedi.

VERİMİ VE KALİTESİ YÜKSEK

Gelgör, yüksek veriminden dolayı çiftçilerin ilk tercihinin Osmancık 97 çeşidi olduğunu belirterek "Bölgemize Osmancık pirinci çok uygundur. Randımanı, verimi, kalitesi yüksek olduğu için Osmancık 97 pirincini herkes tercih eder. Çünkü dünyaca ünlü ve marka değeri yüksek olan bir pirinçtir" diye konuştu.

Çeltik üreticilerinden Yılmaz Göbel de 100 dekar alanda Osmancık 97 çeşidi çeltik ektiğini söyledi.

YURTDIŞINDA DA TERCİH EDİLİYOR, ÇOK LEZZETLİ

Ekim sezonunda suyun geç verilmesi nedeniyle hasadın da yaklaşık bir ay geciktiğini ifade eden Göbel "Haziran ayında ektiğimiz çeltiğin bugün itibarıyla hasadını gerçekleştiriyoruz. Suyu mayıs ayının başlarında salmaları lazım. Geç kalmadan dolayı yaklaşık yüzde 30-40 civarında rekolte kaybımız var. Ancak pirincimiz çok kaliteli. Türkiye'de ve yurt dışında tercih edilen lezzetli bir pirinç" dedi.

30 BİÇERDÖVERLE DÖRT KOLDAN MESAİ

Çeltik üreticisi ve aynı zamanda biçerdöver sahibi Halis Küçük de hasat sezonunun hummalı bir şekilde devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Çorum Osmancık havzasında hasada başladık. Yaklaşık 25 bin dekar arazide 30 biçerdöver ile dört koldan Osmancık pirincinin hasadını gerçekleştiriyoruz. Osmancık pirinci; güzelliği, lezzeti, verimi açısından vatandaşımızın ve çiftçimizin tercih ettiği pirinçlerden birisi."