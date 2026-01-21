Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınakta aç ve susuz bırakıldığı iddia edilen köpeklerin birbirine saldırdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Belediyenin başlattığı soruşturma sürerken, AK Parti ve hayvanseverler sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Eskişehir’de Akpınar Mahallesi’ndeki Doğal Yaşam Alanı’nda aç ve susuz bırakıldığı öne sürülen köpeklerin birbirine saldırdığı iddiaları sosyal medyada yayıldı. Görüntüler büyük tepki toplarken, ölen köpeklerin köydeki bir araziye gömüldüğü iddia edildi.

Barınaktaki aç köpekler birbirini parçaladı iddiası! Belediye harekete geçti

BELEDİYE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Görüntüleri inceledik ve başlattığımız soruşturma sürüyor. Hayvanların yaşam hakkını korumak ve onlara güvenli bir ortam sunmak en temel sorumluluğumuz. Sürecin tüm yönlerini şeffaf şekilde yürütecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, barınağın önünde yaptığı açıklamada, “Burayı yalnızca hayvanların toplandığı bir yer değil, merhamet ve sorumluluk sembolü olarak tasarladık. Ancak açlık ve ihmal nedeniyle köpeklerin birbirine saldırması kabul edilemez. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Hayvan hakları savunucusu Nesrin Çiçek de barınakta yeterli kulübe bulunmadığını belirterek, “Hayvanlar için ayrılan alan yetersiz. Bu alanın bize tahsis edilmesini istiyoruz; biz bu hayvanların hem sahibi hem de emanetçisiyiz” diye konuştu.

