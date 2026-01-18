Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Alanları Master Planı’nın ilk fazında 13 ilde toplam 59 bin hektarlık 16 yeni sanayi yatırım alanını Resmî Gazete’de ilan ettiklerini belirterek, bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edileceğini açıkladı.

Söz konusu bölgelerin mevcut organize sanayi bölgelerinin (OSB) ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşacağını ifade eden Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Samsun-Mersin hattında; Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’ta toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturduk. Bu tarihî adımla mevcut planlı sanayi alan büyüklüğümüzün yüzde 37’si kadar ilave alanı ülkemiz sanayine kazandırmış olduk. Demir yolları ile limanlara bağlanacak bu bölgeler, çalışanlar için lojman, sanayi ve teknoloji kolejleri gibi sosyal imkânlara sahip olacak. Döngüsel ekonomi ve yeşil üretimi esas alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla İstanbul’da Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşan sanayinin Anadolu’ya yayılması gerektiğini vurgulayan Kacır, İstanbul’u sanayinin akıl merkezi olarak konumlandırırken, Marmara’da sıkışan sanayiyi Anadolu’da büyütmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kacır, Kalkınma Yolu ve Zengezur projeleriyle oluşacak daha güçlü küresel bağlantısallık fırsatının, yeni sanayi bölgeleriyle değerlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bu doğrultuda sanayinin gelecek 30 yılına ışık tutacak plana dikkati çeken Kacır “Planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkaracak Sanayi Alanları Master Planı’nı hazırladık” dedi.

