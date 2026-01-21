UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Atletico Madrid RAMS Park’ta karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmada atılan goller, maç skoru ve öne çıkan anlar futbolseverler tarafından yakından takip edildi. Özellikle beraberliği getiren Galatasaray'ın golünü kim attı, maç kaç kaç bitti merak edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar, tur umutlarını sürdürmek adına büyük önem taşıyan mücadelede sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıktı. Karşılaşmada yaşanan gelişmeler ve goller maçın seyrini belirlerken Galatasaray'ın golünü kim attı, maçta golleri atan futbolcular ve skor merak ediliyor.

GALATASARAY-ATLETİCO MADRİD MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Mücadeledenin ilk dakikalarında Atletico Madrid etkili oldu. 4. dakikada gelişen atakta Giuliano Simeone’nin kafa vuruşu ağlarla buluştu ve konuk ekip 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte İspanyol temsilcisi oyuna hızlı bir başlangıç yaptı.

Golden sonra baskısını artıran Galatasaray, aradığı beraberlik golünü 20. dakikada buldu. Atletico Madrid savunmasından Marcos Llorent topu kendi ağlarına gönderdi. Maç, 1-1 berabere sona erdi.

Galatasaray-Atletico Madrid maçı golleri kim attı? Maç skoru takip ediliyor

GALATASARAY'IN GOLÜNÜ KİM ATTI?

Galatasaray’ın beraberlik golü, Atletico Madridli futbolcu Marcos Llorente’nin kendi kalesine attığı golle geldi.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray-Atletico Madrid maçı golleri kim attı? Maç skoru takip ediliyor

