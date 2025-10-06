Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gazze'de anlaşma için yoğun çaba harcıyor, güçlü bir lider

Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gazze'de anlaşma için yoğun çaba harcıyor, güçlü bir lider

- Güncelleme:
Trump&#039;tan Erdoğan&#039;a övgü dolu sözler: Gazze&#039;de anlaşma için yoğun çaba harcıyor, güçlü bir lider
ABD Başkanı Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Kendisi şahane biri. Çok güçlü bir lider. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için son derece yoğun çaba harcıyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Kendisi şahane biri. Çok güçlü bir lider. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için son derece yoğun çaba harcıyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor" dedi.

"ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ BİRİ, HAMAS DA ONA BÜYÜK SAYGI DUYUYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma için yoğun çaba harcadığını belirterek, Hamas'ın Erdoğan'a saygı duyduğunu belirtti. Trump, öte yandan Hamas'ın çok önemli konular üzerinde anlaşmaya vardığını söyledi.

ATrump, Gazze’de barış görüşmelerine katılan tüm taraflara “savaşı sona erdirmek için hızlı hareket etme” çağrısında bulundu. İsrailli ve Hamaslı yetkililer, ABD tarafından hazırlanan barış planı kapsamında Mısır’da bir araya geldi.

Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gazze'de anlaşma için yoğun çaba harcıyor, güçlü bir lider - 1. Resim

KAHİRE'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Gazze’deki savaşın sona erdirilmesini hedefleyen dolaylı görüşmeler, çatışmaların ikinci yıl dönümünden bir gün önce, Pazartesi günü Mısır’ın bir sahil kentinde yapıldı.

Görüşmelerin, ateşkesin ilk aşamasına odaklandığı belirtildi. Buna göre, İsrail güçlerinin kısmi çekilmesi ve Gazze’deki militanların elindeki rehinelerin, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla takas edilmesi planlanıyor. Hamas’tan yapılan açıklamada, görüşmelerin bu çerçevede yürütüldüğü kaydedildi.

Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gazze'de anlaşma için yoğun çaba harcıyor, güçlü bir lider - 2. Resim

Ancak 20 maddelik barış planının bazı unsurları, özellikle Hamas’ın silahsızlandırılması ve Gazze’nin gelecekteki yönetimi gibi konular, belirsizliğini koruyor.

Trump, Hamas’a 72 saat içinde cevap verme süresi tanıdı. Ancak uzmanlar, sürecin zaman alabileceği uyarısında bulundu. Hamas, “uygun saha koşullarının oluşması” durumunda planın bazı bölümlerini kabul ettiğini bildirdi.

Öte yandan, Trump’ın ateşkes çağrısına rağmen İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, savaşın 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e düzenlediği ve yaklaşık 1.200 kişinin ölümüne neden olan saldırılarla başlamasından bu yana, bölgede yaşamını yitiren Filistinli sayısının 67 bin 160’a yükseldiğini açıkladı.

28 Şubat davasında karar açıklandı: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
