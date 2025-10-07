ABD-İsrail hattında yeni çatlak! Rehine anlaşması Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’e takıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’e, Filistinli lider Mervan Barguti’nin Gazze’deki esir takası anlaşmasına dahil edilmeyeceği konusunda güvence verdi.

İsrail Kanal 14’ün haberine göre, Pazar gecesi Kudüs’te yapılan ve iki saatten fazla süren toplantıya Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de katıldı. Görüşmede Ben Gvir’in, rehine takası anlaşmasına karşı bir “şartlar listesi” sunduğu ileri sürüldü.

Haberde, Netanyahu’nun Ben Gvir’e “Barguti gibi sembollerinin hiçbir koşulda serbest bırakılmayacağı” sözünü verdiği kaydedildi.

TRUMP YÖNETİMİYLE GÖRÜŞ AYRILIĞI

ABD’de Donald Trump yönetiminin, Gazze’de ateşkesi ve esir takasını hızlandırmak için bastırdığı bilinirken, Netanyahu’nun anlaşmayı geciktiren tutumu Washington’ı tedirgin etti.

Amerikan kaynakları, Netanyahu’nun iç politik kaygılarla “radikal koalisyon ortaklarını tatmin etmeye çalıştığını” ve bu tavrın ABD-İsrail ilişkilerinde yeni bir gerilim alanına sebep olduğunu itiraf etti.

İSRAİL ORDUSUNA TAM HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ GARANTİSİ

Toplantıda ayrıca, anlaşma sonrasında İsrail ordusunun Gazze’deki “operasyonel özgürlüğünü” sürdürmesi konusu da gündeme geldi.

Ben Gvir ve Smotrich, rehinelerin iadesi sonrasında dahi ordunun “her an yeniden saldırıya geçebilmesi” için garanti talep etti. Netanyahu’nun bu talebe olumlu cevap verdiği paylaşıldı.

MISIR VE KATAR'I BAHANE ETTİLER

Haberde, Ben Gvir’in özellikle Mısır ve Katar’ın arabulucu rolüne güvenmediği, “yabancı garantilere itibar edilmemesi gerektiğini” söylediği ifade edildi.

Netanyahu’nun ise “uluslararası garantiler ve İsrail’in operasyonel esnekliği” arasında denge kurulacağı cevabını verdiği belirtildi.