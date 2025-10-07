Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pasaport ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2026 ücretleri gündemde!

Pasaport ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2026 ücretleri gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Pasaport ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2026 ücretleri gündemde!
2026 yılına girerken Türkiye’de vergi, harç ve cezalarla ilgili artış beklentisi gündemde. Henüz resmi olarak açıklanmayan yeniden değerleme oranı, uzman tahminlerine göre bu yıl yaklaşık %22-24 civarında olabilir. Tahmin edilen oranlar pasaport harçları, ehliyet ücretleri, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve diğer birçok harç üzerinde doğrudan etkili olacak.

Yurt içinde kullanılan cep telefonlarının kayıt altına alınması için ödenen IMEI ücretlerinde artış bekleniyor. Aynı zamanda 2026 yılı için pasaport harçlarında ciddi artış öngörülüyor. 

Pasaport ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2026 ücretleri gündemde! - 1. Resim

PASAPORT VE IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2026 yılıyla birlikte Türkiye’de vergi, harç ve cezaların artışına yönelik beklentiler gündemde. Bilhassa pasaport harçları ve IMEI kayıt ücreti vatandaşların en çok merak ettiği kalemler arasında.

Uzmanlar yeniden değerleme oranının yüzde 22-24 civarında gerçekleşebileceğini öngörüyor.

IMEI kayıt ücretinin 2025 yılında 45 bin 614 TL civarında olduğu, 2026 tahminlerine göre yaklaşık 56 bin TL seviyelerine yükselebileceği ifade ediliyor.

Pasaport ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2026 ücretleri gündemde! - 2. Resim

Pasaport harçları ise süreye bağlı olarak değişiyor; 1 yıllık pasaport harcı 4 bin TL’ye yakın bir tutara ulaşabilirken, daha uzun süreli pasaportlarda ücretin 13 bin TL’yi bulabileceği tahmin ediliyor. Rakamların resmi olarak netleşmediği, mevcut veriler ve tahminler üzerinden hesaplandığı belirtildi.

Pasaport ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2026 ücretleri gündemde! - 3. Resim

EHLİYET VE KİMLİK HARÇ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2026 yılında ehliyet ve kimlik kartı harçlarında da artış bekleniyor. Mevcut tahminlere göre A ve B sınıfı ehliyet harçlarının yüzde 23 civarında zamlanması öngörülüyor. Artış ile birlikte A sınıfı ehliyet harcının 2 bin 300 TL civarına, B sınıfı ehliyet harcının ise yaklaşık 7 bin TL seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

2025 yılında 185 TL olan kimlik kartı değiştirme ücretinin 2026’da 227 TL civarında olabileceği belirtiliyor.

Pasaport ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2026 ücretleri gündemde! - 4. Resim

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KAÇ TL OLACAK?

Yurt dışına çıkacak vatandaşların ödemekle yükümlü olduğu yurt dışı çıkış harcının da 2026’da zamlanması bekleniyor. 2025 yılında 1.000 TL olan harcın, tahmini olarak yüzde 23 oranında artması durumunda 1.230 TL civarına yükselebileceği öngörülüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan yerel kalkınma hamlesi paylaşımı: 696 proje başvurusu yapıldı
