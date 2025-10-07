Pasaport ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2026 ücretleri gündemde!

Yurt içinde kullanılan cep telefonlarının kayıt altına alınması için ödenen IMEI ücretlerinde artış bekleniyor. Aynı zamanda 2026 yılı için pasaport harçlarında ciddi artış öngörülüyor.

PASAPORT VE IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2026 yılıyla birlikte Türkiye’de vergi, harç ve cezaların artışına yönelik beklentiler gündemde. Bilhassa pasaport harçları ve IMEI kayıt ücreti vatandaşların en çok merak ettiği kalemler arasında.

Uzmanlar yeniden değerleme oranının yüzde 22-24 civarında gerçekleşebileceğini öngörüyor.

IMEI kayıt ücretinin 2025 yılında 45 bin 614 TL civarında olduğu, 2026 tahminlerine göre yaklaşık 56 bin TL seviyelerine yükselebileceği ifade ediliyor.

Pasaport harçları ise süreye bağlı olarak değişiyor; 1 yıllık pasaport harcı 4 bin TL’ye yakın bir tutara ulaşabilirken, daha uzun süreli pasaportlarda ücretin 13 bin TL’yi bulabileceği tahmin ediliyor. Rakamların resmi olarak netleşmediği, mevcut veriler ve tahminler üzerinden hesaplandığı belirtildi.

EHLİYET VE KİMLİK HARÇ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2026 yılında ehliyet ve kimlik kartı harçlarında da artış bekleniyor. Mevcut tahminlere göre A ve B sınıfı ehliyet harçlarının yüzde 23 civarında zamlanması öngörülüyor. Artış ile birlikte A sınıfı ehliyet harcının 2 bin 300 TL civarına, B sınıfı ehliyet harcının ise yaklaşık 7 bin TL seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

2025 yılında 185 TL olan kimlik kartı değiştirme ücretinin 2026’da 227 TL civarında olabileceği belirtiliyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KAÇ TL OLACAK?

Yurt dışına çıkacak vatandaşların ödemekle yükümlü olduğu yurt dışı çıkış harcının da 2026’da zamlanması bekleniyor. 2025 yılında 1.000 TL olan harcın, tahmini olarak yüzde 23 oranında artması durumunda 1.230 TL civarına yükselebileceği öngörülüyor.