Pasaport ücretleri ne kadar, pasaport nasıl alınır? 2025 yılı pasaport harç ve defter bedeli

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların ilk adımı olan pasaport işlemleri 2025 yılında zamlı tarifeyle devam ediyor. Pasaport almak isteyen kişiler, randevu sürecinden belge hazırlığına, ödeme adımından teslimata kadar tüm aşamaları merak ediyor. Bu yıl itibarıyla pasaport harç ve defter ücretleri yeniden düzenlenmiş durumda. Pasaport ücretleri ne kadar, pasaport nasıl alınır, pasaport başvurusu nereden yapılır merakla araştırılıyor.

PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yurt dışına çıkış planı yapanlar için 2025 yılı pasaport ücretleri belli oldu. Pasaport almak isteyen vatandaşların ödemesi gereken harç ve defter bedelleri, pasaportun süresine göre farklılık gösteriyor.

6 aylık pasaportlar için belirlenen toplam ücret 3.494,40 TL iken, 1 yıllık pasaport almak isteyenlerin 4.584,40 TL ödemesi gerekiyor. İki yıllık pasaportlar 6.766,40 TL, üç yıllık pasaportlar ise 9.135,00 TL karşılığında alınabiliyor.

En uzun geçerlilik süresi olan 3 yıldan fazla süreli (10 yıllık) pasaportlar için belirlenen toplam tutar ise 12.409,00 TL.

Pasaport ücretleri harç ve defter bedeli halinde iki kalemden oluşuyor. Defter bedeli 2025 yılı için sabit 1.135,00 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport sahipleri, yalnızca defter bedelini ödeyerek harçtan muaf tutuluyor.

PASAPORT NASIL ALINIR?

Pasaport sahibi olmak için öncelikle randevu oluşturulması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden online olarak ya da ALO 199 çağrı merkezi aracılığıyla pasaport başvurusu için gün alabiliyor. Randevu oluşturulmasının ardından belgeler eksiksiz bir şekilde hazırlanarak ilgili ücretin ödemesinin yapılması gerekiyor.

Randevu günü geldiğinde, il veya ilçe nüfus müdürlüğüne şahsen giderek işlem gerçekleştiriliyor. Burada biyometrik verilerin toplanması, parmak izi alınması gibi kimlik doğrulama işlemleri yapılmakta. Tüm kontroller tamamlandıktan sonra başvuru süreci sonlandırılır ve pasaport, başvuru sahibine posta yoluyla veya talebe göre doğrudan elden teslim edilir.

PASAPORT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Pasaport başvurusu yapmak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden işlem yapılabiliyor. Pasaport türü seçildikten sonra kişisel bilgiler girilir ve başvuru yapılacak il-ilçe tercih edilerek uygun bir gün ve saat belirlenir. Sistem, kişinin takvimine göre en uygun tarihleri sunarak kolayca işlem yapılmasına imkan tanır.

Telefonla başvuru yapmak isteyenler, ALO 199 numarasını arayarak sesli cevap sistemi ya da operatör desteğiyle işlemlerini gerçekleştirebilir. Kişisel bilgiler doğrulandıktan sonra başvuru yeri ve tarihi belirlenerek randevu oluşturulur.

Pasaport yenileme işlemleri de aynı şekilde yapılmakta olup eski pasaportların iptali ve yenisinin basımı için de randevu sistemi kullanılıyor.

PASAPORT TÜRLERİ NELERDİR?

Türkiye'de geçerli olan pasaportlar, kullanım amacı ve veriliş yetkisine göre altı farklı gruba ayrılıyor. Pasaportların renkleri ve sahip oldukları haklar da birbirinden farklıdır.