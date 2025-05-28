Budapeşte, Prag, Viyana vizeli mi? Macaristan, Çekya ve Avusturya vize istiyor mu? Schengen Bölgesi Ülkeleri 2025

Orta Avrupa’nın popüler seyahat rotalarından Prag, Viyana ve Budapeşte’ye yönelik vize uygulamaları, Türkiye’den seyahat edecekler tarafından merak ediliyor. Schengen Bölgesi kapsamında yer alan şehirler için farklı vize türleri ve başvuru koşulları bulunuyor. Budapeşte, Prag, Viyana vizeli mi? Macaristan, Çekya ve Avusturya vize istiyor mu soruları araştırılmaya başladı.

PRAG VİZELİ Mİ?

Çekya'nın başkenti olan Prag Avrupa’nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biridir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize gerekliliği bulunan bir bölgedir. Prag'a yapılacak seyahatlerde hangi vize türünün gerekli olduğu, ziyaretin amacına ve süresine göre değişiklik göstermektedir.

Turistik gezi, iş ziyareti, fuar katılımı ya da kısa süreli eğitim gibi nedenlerle yapılacak seyahatlerde, eğer kalış süresi 90 günü aşmıyorsa, başvurulması gereken vize türü kısa süreli yani C tipi Schengen vizesidir. Schengen vizesi Schengen bölgesine dahil olan tüm ülkelerde olduğu gibi, 180 günlük bir süre zarfında en fazla 90 gün kalma hakkı tanır.

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VİYANA VİZELİ Mİ?

Avusturya’nın başkenti Viyana, kültürel mirası, tarihi yapıları ve sanatsal etkinlikleriyle Avrupa'nın gözde seyahat merkezlerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti umuma mahsus (bordo) pasaport sahipleri için Viyana seyahatleri vizeye tabidir.

Viyana Schengen Bölgesi içinde yer aldığından Avusturya'ya yapılacak girişler için geçerli bir Schengen vizesi zorunludur. Vize sahibi vatandaşlar, 180 gün içerisinde toplamda 90 günü geçmeyecek şekilde Viyana’da konaklayabilir, ülkeye giriş çıkış yapabilirler.

BUDAPEŞTE VİZELİ Mİ?

Macaristan’ın başkenti Budapeşte, son yıllarda Türk turistlerin sıklıkla tercih ettiği şehirlerden biri haline gelmiştir. Ancak Budapeşte’ye seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, pasaport türüne bağlı olarak vize gerekliliklerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Bordo pasaport sahipleri için Macaristan, Schengen kurallarına tabi olup vize uygulaması yapmaktadır. Budapeşte’ye yapılacak kısa süreli seyahatlerde başvurulması gereken vize türü, C tipi yani kısa süreli Schengen vizesidir.

MACARİSTAN, ÇEKYA, AVUSTURYA VİZE İSTİYOR MU?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Orta Avrupa ülkeleri arasında yer alan Macaristan, Çekya (Çek Cumhuriyeti) ve Avusturya'ya yapacakları seyahatlerde vize prosedürleri önemlidir.

Üç ülke de Schengen Bölgesi içerisinde yer almakta ve bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu uygulamaktadır. Schengen vizesi ile bu ülkelerin her birine seyahat edilebiliyor, ancak vize başvurusunun esas ziyaret edilecek ülkeye göre yapılması gerekiyor.

Turistik, ticari veya kültürel nedenlerle yapılacak kısa süreli (90 günden az) seyahatlerde C tipi kısa süreli Schengen vizesine başvurulmalıdır. Eğer bu ülkelerde daha uzun süre kalmayı gerektiren bir eğitim programı, aile birleşimi ya da çalışma planı söz konusuysa, her ülkenin kendi iç düzenlemelerine göre verilen ulusal vize türüne başvuru yapılması gerekir.

Öte yandan yeşil, gri ve siyah pasaport sahibi Türk vatandaşları, söz konusu üç ülkeye de 90 günü aşmamak şartıyla vizesiz seyahat etme hakkına sahiptir.