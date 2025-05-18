Ret oranı azalıyor! Schengen vizesi için 3 milyar lirayı yaktık

Avrupa Birliği (AB), 2024 yılına ilişkin Schengen vizesi istatistiklerini yayınladı. Reddedilen vizelerin maliyeti dudak uçuklattı.

Türkiye’den yapılan başvurulardaki artış sürerken olumsuz dönüşlerin sayısının azaldığı görüldü. Buna göre geçen yıl toplam 1 milyon 173 bin 917 vize başvurusu yapılırken 170 bin başvuru reddedildi. Schengen vizesi başvuruları 2023 yılına göre geçen sene yüzde 11,17 oranında artış gösterirken red oranı yüzde 14’ü buldu. 2024 yılında yapılan ret maliyeti ise 13 milyon 610 bin avro oldu. Son 16 yılda ise 1 milyonu aşkın vize reddedildi. Bu retlerin maliyeti ise dudak uçuklattı. Verilere göre 2009 yılından bu yana ret maliyeti 3 milyar 197 milyon TL oldu.

ERDOĞAN: VİZE UYGULAMALARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ŞART

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Genel Oturumu'nda ki konuşmasında konuya değinmişti. Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Türkiye, 1,3 trilyon dolar ekonomik büyüklüğü, 85 milyonu aşan genç ve dinamik nüfusu, rekabetçi sanayisi ve büyük tüketim pazarlarına doğrudan erişimiyle kritik önemdedir. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimizin güncellenmesinin, tedarik zincirlerinin güvenliğine katkı sunacağı kanaatindeyiz. Ayrıca, bu adımın otomotiv, ilaç, savunma sanayii gibi kritik sektörlerde ortak üretim ve yatırım imkanlarının önünü açacağına inanıyoruz. İnsanlarımızın ve dolayısıyla mal, hizmet ve sermayenin hareketliliğini kısıtlayan Schengen gibi vize uygulamalarının da gözden geçirilmesi şart."