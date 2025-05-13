Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Vize, ulaşım... İşte Yunan adalarına gidişin maliyeti

Vize, ulaşım... İşte Yunan adalarına gidişin maliyeti

Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Vize, ulaşım... İşte Yunan adalarına gidişin maliyeti
Ekonomi Haberleri  / Ajanslar

Türk turistlerin akın ettiği Yunan adalarının maliyeti ortaya çıktı. İşte vizeden ulaşıma kadar ortaya çıkan fiyat tablosu.

Son zamanlarda Türk turistlerin en çok tercih ettiği lokasyonların başında Yunanistan geliyor. Tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler deniz yoluyla adalara ulaşabiliyor.

İDO yeni tarifelerini açıkladı ve fiyatlar belli oldu.

VİZE İÇİN GEREKEN BELGELER

Kapıda vize uygulamasından yararlanmak için vize başvuru formu, pasaportun ilk sayfasının taranmış görüntüsü, varsa daha önceki Schengen vizelerinin taranmış görüntüsü, nüfus cüzdanının önlü arkalı taranmış görüntüsü, biyometrik fotoğraf, sağlık sigortası, son 3 aya ait banka hesap özeti, feribot bileti, otel rezervasyon konfirmesi, kapıda vize dilekçesi gerekiyor.

VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Kapıda vizenin ücreti 85 euro olarak belirlendi. 0-18 yaş içindeki çocuklar için de aynı evraklar hazırlanırken vize ücreti 20 euro olarak belirlendi. Kapıda vizeyle en fazla 6 gece 7 gün seyahat edilecek ve vize tek giriş özelliğine sahip olacak. Her seyahatte vizenin yenilenmesi gerekecek.

Vize sadece başvuru yapılan adayı kapsıyor ve Yunanistan anakarasına seyahat imkanı vermeyecek.

KİMLERİN BAŞVURUSU REDDEDİLİR?

Pasaportunda K.K.T.C. giriş damgası bulunanlar, Yunanistan’a giriş yapamıyor. Daha önce Schengen vize başvurusu ret edilmiş kişilerin başvurusu kabul edilmiyor.

Vize evraklarınızın Yunanistan polisi tarafından kabul olmaması, evrakları teslim ettikten sonra biletinizi açığa almanız veya gemiyi kaçırmanız durumunda ödemiş olduğunuz vize ücretinin iadesi yapılmıyor.

FERİBOT FİYATLARI NE KADAR?

İDO'nun gidiş dönüş olarak belirlediği feribot fiyatları Seferihisar-Samos gidiş dönüş 40 euro, Kuşadası-Samos 55 euro, Dikili-Midilli 45 euro oldu.

Kaynak: Ajanslar

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini düşürdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini düşürdü - EkonomiTürkiye'nin büyüme tahminini güncelledi5 bin ithal ürüne ‘standart’ engeli! TSE denetimini geçemediler  - Ekonomi5 bin ithal ürüne ‘standart’ engeli! ABD’li ve Japon şirketlerden rekor alım! BTC’de kurumsal talep geri döndü - EkonomiABD’li ve Japon şirketlerden rekor alım!Konut kredisi faizinde dikkat çeken yükseliş! 1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? - Ekonomi1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu?Borsada pozitif havanın devamı için 3 şart! BİST 100’de yükseliş sürecek mi? - EkonomiBorsada pozitif havanın devamı için 3 şart!Altın fiyatlarında düşüş bitti mi? Dikkatler kritik ABD verisinde… - EkonomiAltın fiyatlarında düşüş bitti mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...