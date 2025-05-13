Vize, ulaşım... İşte Yunan adalarına gidişin maliyeti

Türk turistlerin akın ettiği Yunan adalarının maliyeti ortaya çıktı. İşte vizeden ulaşıma kadar ortaya çıkan fiyat tablosu.

Son zamanlarda Türk turistlerin en çok tercih ettiği lokasyonların başında Yunanistan geliyor. Tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler deniz yoluyla adalara ulaşabiliyor.

İDO yeni tarifelerini açıkladı ve fiyatlar belli oldu.

VİZE İÇİN GEREKEN BELGELER

Kapıda vize uygulamasından yararlanmak için vize başvuru formu, pasaportun ilk sayfasının taranmış görüntüsü, varsa daha önceki Schengen vizelerinin taranmış görüntüsü, nüfus cüzdanının önlü arkalı taranmış görüntüsü, biyometrik fotoğraf, sağlık sigortası, son 3 aya ait banka hesap özeti, feribot bileti, otel rezervasyon konfirmesi, kapıda vize dilekçesi gerekiyor.

VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Kapıda vizenin ücreti 85 euro olarak belirlendi. 0-18 yaş içindeki çocuklar için de aynı evraklar hazırlanırken vize ücreti 20 euro olarak belirlendi. Kapıda vizeyle en fazla 6 gece 7 gün seyahat edilecek ve vize tek giriş özelliğine sahip olacak. Her seyahatte vizenin yenilenmesi gerekecek.

Vize sadece başvuru yapılan adayı kapsıyor ve Yunanistan anakarasına seyahat imkanı vermeyecek.

KİMLERİN BAŞVURUSU REDDEDİLİR?

Pasaportunda K.K.T.C. giriş damgası bulunanlar, Yunanistan’a giriş yapamıyor. Daha önce Schengen vize başvurusu ret edilmiş kişilerin başvurusu kabul edilmiyor.

Vize evraklarınızın Yunanistan polisi tarafından kabul olmaması, evrakları teslim ettikten sonra biletinizi açığa almanız veya gemiyi kaçırmanız durumunda ödemiş olduğunuz vize ücretinin iadesi yapılmıyor.

FERİBOT FİYATLARI NE KADAR?

İDO'nun gidiş dönüş olarak belirlediği feribot fiyatları Seferihisar-Samos gidiş dönüş 40 euro, Kuşadası-Samos 55 euro, Dikili-Midilli 45 euro oldu.