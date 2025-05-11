Yunanistan’da belediye başkanlarından çarpıcı itiraf: Türkiye'yi örnek almalıyız!

Yunanistan’ın Türkiye sınırındaki Evros (Meriç) bölgesinde uygulamaya koyduğu 10 bin Euro’luk yerleşim teşviki, beklenen ilgiyi görmeyince, Yunan belediye başkanlarından çarpıcı bir itiraf geldi. Bölgedeki yerel yöneticiler, Türkiye’nin kırsal kalkınmada hayata geçirdiği geniş çaplı teşvik politikalarını örnek göstererek, "Türkiye’nin kırsal kalkınmada sağladığı %80’e varan destekler Yunanistan’da da uygulanmalı" dedi.

Yunanistan'da belediye başkanları, yaptıkları ortak açıklamada Türkiye’nin ekonomik teşvik politikalarını örnek göstererek, “Türkiye’deki işletmelere sunulan %80’lik teşviklere kıyasla Yunanistan tarafında rekabet edebilecek benzer önlemler bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

"TEŞVİK TEK BAŞINA YETMEZ, TÜRKİYE GİBİ KAPSAMLI DESTEK LAZIM"

Belediye başkanları, bölgedeki ekonomik durgunluk, coğrafi izolasyon ve iş olanaklarının yetersizliği nedeniyle gençlerin kırsal kesimlere yerleşmek istemediğini belirtti.

Sofulu Belediye Başkanı Panagiotis Kalakikos, "Eğer iş yoksa, kimse 10.000 Euro için gelmez" sözleriyle teşviklerin yetersiz kaldığını açıkça ifade etti. Kalakikos, Türkiye’nin uyguladığı yatırım destekleri, vergi indirimleri ve istihdam olanaklarının Yunanistan'da da hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

YUNANİSTAN KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞTA MI?

Ekonomik teşvikler açısından Türkiye ile rekabet edemeyen Yunanistan, sınır köylerindeki nüfus kaybını önlemekte zorlanıyor. Atina yönetiminin Türkiye sınırında başlattığı 10 bin Euro'luk yerleşim teşviki, iş fırsatlarının yetersizliği nedeniyle beklenen ilgiyi görmedi.

Proje için ayrılan 8 milyon Euro’luk ödenek, şu ana kadar planlanan hedeflere ulaşmakta yetersiz kaldı.

NE OLMUŞTU?

Miçotakis yönetimi, Türkiye ile sınırını belirleyen Meriç Nehri boyunca uzanan köylere yerleşimi teşvik etmek amacıyla yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

Sosyal Uyum ve Aile İşleri Bakanı Sofia Zacharaki, Evros bölgesinde stratejik bir konumda bulunan Soufli, Orestiada ve Didymoteicho köylerinde daimi ikamet etmeyi tercih eden aileler için 10.000 Euro (10.500 $) sübvansiyon öngören yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.