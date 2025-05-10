Atina'nın 50 yıllık planı paramparça! Yunan basını: Başarısız olduk, tüm dünya Türkiye'nin süper güç olduğunu kabul etti

Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Ta Nea, Türkiye'nin bölgesel ve küresel arenadaki yükselişini manşetlerine taşıdı. Gazetede yayımlanan analizde, Atina'nın yarım asırlık stratejik planının Türkiye'nin güçlenmesini durduramadığı belirtildi.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, yayınladığı kapsamlı analizde Yunanistan'ın Türkiye'yi durdurma stratejisinin tamamen başarısız olduğunu itiraf etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın eski Danışma Kurulu Üyesi Panayotis İoakeimidis'in kaleme aldığı makalede, "Türkiye'nin bölgesel bir süper güç olmasını engelleme hedefimizde hezimete uğradık." ifadeleri kullanıldı.

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YARIM ASIRLIK STRATEJİK HATA

Yunan basınında yer alan makalede, Atina'nın 1973'ten bu yana uyguladığı stratejilerin "yapısal bir hata" olduğu vurgulandı. İoakeimidis, Türkiye'nin 1973'te sadece "kıta sahanlığı" üzerinde iddiaları varken, bugün Ege'nin yarısını kapsayan Mavi Vatan ve gri bölgeler üzerindeki hakimiyet arayışını genişlettiğini belirtti.

Ayrıca, "Türkiye'nin dünya genelindeki (Asya, Afrika, Orta Doğu, Doğu Amerika) nüfuzunu engelleyemedik." ifadeleri dikkat çekti.

"TÜRKİYE SÜPER GÜÇ OLARAK KABUL EDİLİYOR"

Yunanistan'ın, Türkiye'nin askeri gücünü sınırlandırma ve AB'ye entegre etme çabalarının da tamamen sonuçsuz kaldığına dikkat çekilen makalede, "Türkiye neredeyse tüm dünya tarafından bir süper güç olarak kabul ediliyor." denildi. İoakeimidis, "Türkiye'nin özerk ve büyük ölçüde kontrol edilemez bir güç olarak yükseldiğini artık kabul etmemiz gerekiyor." sözleriyle Yunanistan'ın stratejik başarısızlığını açıkça ifade etti.

BAYKAR'IN AVRUPA YATIRIMI YUNAN BASININDA MANŞET OLDU

Öte yandan, Yunan basını Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemesini de yakından takip ediyor. Yunanistan merkezli SLPRESS, Baykar'ın İtalya'da havacılık devi Piaggio Aerospace ile yaptığı iş birliğine geniş yer ayırdı. Haberde, "Türkiye sadece stratejik yatırım yapmadı, aynı zamanda Avrupa savunma sanayiinin çekirdeğine fiili bir erişim sağladı." ifadeleri kullanıldı. Baykar'ın dünya çapındaki ihracatlarıyla Ankara'nın nüfuzunu artırdığı vurgulandı.

"SİLAHLANMA YARIŞI ÇÖZÜM OLMADI"

Yunanistan'da her geçen gün artan silahlanma yarışının Türkiye'yi durdurmak için etkisiz kaldığını vurgulayan İoakeimidis SLPRESS yayınına değinerek, "Silahlanma politikası, Türkiye'nin yükselişini engellemek bir yana dursun, stratejik başarısızlığımızı daha da derinleştirdi." dedi. Atina'nın artık "gerçekçi olmayan hırslar ve varsayımlardan" arınmış yeni bir strateji benimsemesi gerektiğini savundu.

"YUNANİSTAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞMELİ"

Ta Nea'daki makalede Yunanistan'ın Türkiye karşısında başarısız olduğunu kabul etmesi gerektiği ifade edilirken, İoakeimidis, "Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa savunmasındaki yerini kabul etmeli ve iş birliğini artırmalı." önerisinde bulundu. Ayrıca, Atina'nın AB ile Türkiye arasındaki iş birliğini güçlendirmekten başka bir seçeneği kalmadığını paylaşıldı.