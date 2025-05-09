Rum Bakan EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıktı: "Geri döneceğiz" sloganlarıyla Girne'ye işgal çağrısı

Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen EOKA'nın kuruluş yıldönümü etkinliğinde skandal görüntüler yaşandı. Rum İçişleri Bakanı Konstantinos İoannou'nun katıldığı törende, sahneye KKTC'nin gözde turizm şehri Girne'nin fotoğrafı yansıtıldı. EOKA'nın kanlı geçmişine vurgu yapan Rum Bakan, "EOKA mücadelesi geçmişe ait değildir. O, bugünün ve geleceğin pusulasıdır." ifadelerini kullanarak Kıbrıs Türklerine yönelik tehditlerde bulundu.

DIŞ HABERLER—Yunanistan’ın Selanik kentinde, terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuşan Rum İçişleri Bakanı Konstantinos İoannou, skandal ifadelerle tepki topladı. İoannou, EOKA'nın kanlı mirasını sahiplenerek, "EOKA mücadelesi geçmişe ait değildir. O, bugünün ve geleceğin pusulasıdır" diyerek Rum yönetiminin Kıbrıs üzerindeki hedeflerinden asla vazgeçmeyeceğini açıkça ilan etti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER: GİRNE'NİN İŞGALİNİ İSTEDİLER

Provokatif açıklamalarının ardından, sahnede KKTC'nin gözde turizm şehri Girne'nin fotoğrafı dev ekrana yansıtıldı. Fotoğrafın altında "Geri döneceğiz!" sloganları yankılanırken, etkinlikte bulunanların coşkulu tezahüratları dikkat çekti. Rum bakanı alkışlara çanak tuttu.

"ÇOCUKLARIMIZA TARİHİN BİTMEDİĞİNİ ÖĞRETMELİYİZ"

Konuşmasında, EOKA'nın önemine vurgu yapan İoannou, "Çocuklarımıza tarihin bitmediğini öğretmeliyiz. Etkinliğe çocukların katılımı net bir mesaj veriyor; öğrenen, önemseyen, onurlandıran yeni nesiller olduğu sürece EOKA'nın mücadelesi asla unutulmayacak" dedi.

ANKARA UYARDI! "GİRNE TÜRK'TÜR, TÜRK KALACAK"

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos İoannou'nun EOKA terör örgütünü "geleceğin pusulası" olarak tanımlamasına Ankara'dan sert tepki geldi.

Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan diplomatik kaynaklar, bu tür açıklamaların Kıbrıs Türk halkının haklarını ve güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, Türkiye'nin Kıbrıs'taki haklarından asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

Kaynaklar, "Rum yönetiminin kışkırtıcı söylemlerine ve EOKA güzellemesine karşı, Türk halkının haklarını korumaya devam edeceğiz. "Girne Türk'tür, Türk kalacak! Kıbrıs'taki haklarımızdan asla taviz vermeyiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

1955 yılında kurulan terör örgütü EOKA, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hedefiyle kanlı saldırılar düzenlemiş ve yüzlerce Kıbrıslı Türk'ü katletmişti.