Vizesiz ülkeler hangileri, Türk pasaportuna vize istemeyen ülkeler neler? 2025 Vizesiz Ülkeler Listesi
Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yurt dışı seyahat planları da hız kazandı. Özellikle vize işlemleriyle uğraşmak istemeyen gezginlerin gözü, Türk pasaportuyla vizesiz giriş yapılabilecek ülkelerde. 2025 yılı itibarıyla Türk vatandaşlarının sadece pasaportla gidebileceği ülkelerin güncel listesi merak ediliyor. Vizesiz ülkeler hangileri, Türk pasaportuna vize istemeyen ülkeler neler araştırılmaya başlandı.
Vizesiz ülkeler yaz mevsiminin gelişi ile beraber gündemde yerini aldı. 2025 yılında Türk vatandaşları dünyanın dört bir yanına sadece pasaportlarıyla kolayca seyahat edebilecek.
Avrupa’dan Asya’ya, Amerika kıtasından Afrika ve Okyanusya’ya kadar pek çok ülke Türk vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı tanıyor. Turistik gezilerde kolaylık sağlayan bu ayrıcalık, tatil planlarını hızlandırıyor. Ancak her ülkenin belirlediği süre ve kurallar çerçevesinde hareket edilmesi büyük önem taşıyor.
VİZESİZ ÜLKELER LİSTESİ
- Andorra (90 gün vizesiz - Fransa ve İspanya arasında bir ülke olduğu için kendi havalimanı yok, bu nedenle Fransa veya İspanya üzerinden geçiş gerektiriyor ancak bu iki ülke için de Schengen havaalanı transit tipi vize almanız gerekiyor)
- Bahreyn (30 gün vizesiz)
- Arjantin (90 gün vizesiz)
- Arnavutluk (90 gün vizesiz)
- Bahamalar (240 gün vizesiz)
- Bosna Hersek- (180 günde 90 gün vizesiz)
- Barbados (180 gün vizesiz)
- Belarus (30 gün vizesiz)
- Birleşik Arap Emirlikleri (30 gün vizesiz)
- Belize (90 gün vizesiz)
- Bolivya (90 gün vizesiz)
- Brezilya (90 gün vizesiz)
- Botsvana (90 gün vizesiz)
- Cook Adaları (31 gün vizesiz)
- Britanya Virjin Adaları (30 gün vizesiz)
- Dominik Cumhuriyeti (30 gün vizesiz)
- Ekvador (90 gün vizesiz)
- El Salvador (90 gün vizesiz)
- Endonezya (30 gün vizesiz)
- Fiji (90 gün vizesiz)
- Fas (90 gün vizesiz)
- Filipinler (30 gün vizesiz)
- Fildişi Sahili (90 gün vizesiz)
- Güney Afrika (30 gün vizesiz)
- Guetamala (90 gün vizesiz)
- Güney Kore (90 gün vizesiz)
- Haiti (90 gün vizesiz)
- Honduras (90 gün vizesiz)
- Irak (10 gün vizesiz)
- İran (90 gün vizesiz)
- Hong Kong (90 gün vizesiz)
- Jamaika (90 gün vizesiz)
- Japonya (90 gün vizesiz)
- Karadağ (90 gün vizesiz)
- Kamboçya (30 gün vizesiz)
- Kazakistan (30 gün vizesiz)
- Katar (180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vize gerektirmiyor)
- Kenya (90 gün vizesiz)
- Kırgızistan (30 gün vizesiz)
- Kolombiya (90 gün vizesiz)
- Kosova (180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vize gerektirmiyor)
- Komor Adaları (90 gün vizesiz)
- Kosta Rika (30 gün vizesiz)
- Madagaskar (30 gün vizesiz)
- Lübnan (90 gün vizesiz)
- Kuveyt (90 gün vizesiz)
- Maldivler (30 gün vizesiz)
- Kuzey Makedonya (180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vize gerektirmiyor)
- Mauritius (180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vize gerektirmiyor)
- Malezya (90 gün vizesiz)
- Meksika (180 gün vizesiz)
- Moğolistan (30 gün vizesiz)
- Nepal (90 gün vizesiz)
- Nikaragua (90 gün vizesiz)
- Palau (30 gün vizesiz)
- Özbekistan (30 gün vizesiz)
- Paraguay (180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vize gerektirmiyor)
- Panama (180 gün vizesiz)
- Peru (180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vize gerektirmiyor)
- Saint Kittis (Saint Christopher) ve Nevis Adaları (180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vize gerektirmiyor)
- Senegal (Online vize)
- Seyşeller (90 gün vizesiz)
- Sırbistan (180 günde 90 gün vizesiz)
- Şili (90 gün vizesiz)
- Sri Lanka (30 gün vizesiz)
- Solomon Adaları (90 gün vizesiz)
- Singapur (30 gün vizesiz)
- Tacikistan (60 gün vizesiz)
- Tanzanya (90 gün vizesiz)
- Tayland (30 gün vizesiz)
- Tayvan (30 gün vizesiz)
- Venezuela (90 gün vizesiz)
- Umman (Sınır kapısında 30 günlük vize)