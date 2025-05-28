Vizesiz ülkeler hangileri, Türk pasaportuna vize istemeyen ülkeler neler? 2025 Vizesiz Ülkeler Listesi

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yurt dışı seyahat planları da hız kazandı. Özellikle vize işlemleriyle uğraşmak istemeyen gezginlerin gözü, Türk pasaportuyla vizesiz giriş yapılabilecek ülkelerde. 2025 yılı itibarıyla Türk vatandaşlarının sadece pasaportla gidebileceği ülkelerin güncel listesi merak ediliyor. Vizesiz ülkeler hangileri, Türk pasaportuna vize istemeyen ülkeler neler araştırılmaya başlandı.

Vizesiz ülkeler yaz mevsiminin gelişi ile beraber gündemde yerini aldı. 2025 yılında Türk vatandaşları dünyanın dört bir yanına sadece pasaportlarıyla kolayca seyahat edebilecek.

Avrupa’dan Asya’ya, Amerika kıtasından Afrika ve Okyanusya’ya kadar pek çok ülke Türk vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı tanıyor. Turistik gezilerde kolaylık sağlayan bu ayrıcalık, tatil planlarını hızlandırıyor. Ancak her ülkenin belirlediği süre ve kurallar çerçevesinde hareket edilmesi büyük önem taşıyor.

VİZESİZ ÜLKELER LİSTESİ