Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Protez gözündeki parça burnuna kaydı, çile dolu günleri başladı!

Protez gözündeki parça burnuna kaydı, çile dolu günleri başladı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Protez gözündeki parça burnuna kaydı, çile dolu günleri başladı!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İş kazası geçirdikten sonra gözüne protez takılan 44 yaşındaki Ömer Çoban, destek parçasının burnuna kaymasıyla çile dolu günler yaşadı. Yabancı parça nedeniyle burnundan akıntı ve pis koku gelmeye başlayan Çoban, ailesi ve çevresine bile yaklaşamaz oldu. Talihsiz adam, yabancı maddenin çıkarılmasıyla kendisinden yayılan kötü kokudan kurtuldu.

İş kazası sonrasında takılan protez gözündeki destek parçası burnuna kayan ve bu parçanın neden olduğu akıntı ve pis koku sebebiyle eşi ve arkadaşlarının kendisine yaklaşmadığı adam, yabancı maddenin çıkarılması ile birlikte kendisinden yayılan kötü kokudan kurtuldu.

Protez gözündeki parça burnuna kaydı, çile dolu günleri başladı! - 1. Resim

Madende çalışan 44 yaşındaki Ömer Çoban, iş esnasında meydana gelen kazada 300 barlık hortumun gözüne çarpması ile sağ gözünü kaybetti. Sağ gözüne protez takılan Çoban, protezi desteklemesi için de bir materyal yerleştirildi.

Zamanla materyal gözü desteklediği yerden ayrılıp, sağ burun boşluğuna kaydı. Burnu tamamen tıkayan yabancı madde iltihap ve akıntının yanı sıra kötü kokuya sebep olarak Çoban'ın hayatını çileye çevirdi. Eşi ve arkadaşları Çoban'dan gelen kötü koku sebebiyle kendisinden kaçarken, kanser şüphesiyle gittiği hastanede kulak, burun ve boğaz ile göz hastalıkları uzmanının gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Protez gözündeki parça burnuna kaydı, çile dolu günleri başladı! - 2. Resim

Burnundaki cismin yol açtığı kötü koku nedeniyle eşi dahil herkesin kendisinden kaçtığını ifade eden Ömer Çoban, yaşadıklarını şöyle anlattı:


Madende çalışırken 2017'de 300 barlık bir hortum gözüme çarptı. Gözümü kaybettim ve protez takıldı. Birçok sağlık kuruluşuna gittim. Bu süreçte burnumdan nefes alamadığım için hem konuşup hem de ağzımdan nefes alıyordum. 15 dakikada bir de burnumu boşaltmam gerekiyordu. Bunu yapmazsam içerideki sıvı dışarı akıyordu. Burnumdan gelen kokudan eşim ve çevremdekiler çok rahatsız oluyordu. Toplumda da kendimi saklamaya çalışıyordum. Burnumdan gelen kokuyu ben hissetmiyordum ama etrafımdakiler yoğun hissediyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pasaport ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2026 ücretleri gündemde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Teknoloji kullanmadan yapılıyor! 100 bin liralık ibrik dikkat çekiyor - YaşamTeknoloji kullanmadan yapıyor: Fiyatı 100 bin TLÖldüklerini babalarının cenazelerinde öğrendiler! Şoke eden gerçek 27 sene sonra ortaya çıktı - YaşamÖldüklerini babalarının cenazelerinde öğrendiler!Karadeniz'in kabusu oldu! Ev ve araçları istila etti, vatandaşlar isyanda - YaşamEv ve araçları istila etti, vatandaşlar isyandaİstanbul'da sağanak başladı! Meteoroloji uyardı, gün boyu sürecek - Yaşamİstanbul'da sağanak başladı! Gün boyu sürecekEdirne'yi sağanak vurdu! Ağaçlar devrildi, yollar kapandı - YaşamEdirne'yi sağanak vurdu! Ağaçlar devrildi, yollar kapandıDuygu istismarcılarına kötü haber: 11'inci Yargı Paketi'nde vicdan sömürüsüyle bağış toplamaya 10 yıla kadar hapis! - YaşamDuygu istismarcılarına kötü haber!
Sonraki Haber Yükleniyor...