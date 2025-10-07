Protez gözündeki parça burnuna kaydı, çile dolu günleri başladı!

İş kazası sonrasında takılan protez gözündeki destek parçası burnuna kayan ve bu parçanın neden olduğu akıntı ve pis koku sebebiyle eşi ve arkadaşlarının kendisine yaklaşmadığı adam, yabancı maddenin çıkarılması ile birlikte kendisinden yayılan kötü kokudan kurtuldu.





Madende çalışan 44 yaşındaki Ömer Çoban, iş esnasında meydana gelen kazada 300 barlık hortumun gözüne çarpması ile sağ gözünü kaybetti. Sağ gözüne protez takılan Çoban, protezi desteklemesi için de bir materyal yerleştirildi.

Zamanla materyal gözü desteklediği yerden ayrılıp, sağ burun boşluğuna kaydı. Burnu tamamen tıkayan yabancı madde iltihap ve akıntının yanı sıra kötü kokuya sebep olarak Çoban'ın hayatını çileye çevirdi. Eşi ve arkadaşları Çoban'dan gelen kötü koku sebebiyle kendisinden kaçarken, kanser şüphesiyle gittiği hastanede kulak, burun ve boğaz ile göz hastalıkları uzmanının gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.





Burnundaki cismin yol açtığı kötü koku nedeniyle eşi dahil herkesin kendisinden kaçtığını ifade eden Ömer Çoban, yaşadıklarını şöyle anlattı: