Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Karadeniz'in kabusu oldu! Ev ve araçları istila etti, vatandaşlar isyanda

Karadeniz'in kabusu oldu! Ev ve araçları istila etti, vatandaşlar isyanda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karadeniz'de bölgenin kabusu haline gelen, fındık gibi pek çok tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarca istilası yaşanıyor. Ev ve araçları istila eden kokarcalar bölge halkını isyan ettirdi.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı İsmailbeyli köyünde yoğun şekilde görülen kokarcalar, akşamdan sabaha kadar park halindeki araçları ve evleri sardı.

"HER YERDE KARŞIMIZA ÇIKIYORLAR"

İsmailbeyli Köyü Muhtarı Serdal Yenitürk, son günlerde köyde ciddi bir kokarca istilası yaşandığını belirterek "Kokarca istilası yaşıyoruz. Son iki gündür her yerde karşımıza çıkıyorlar. Evlerimizin içinde, araçlarımızda sayısız kokarca bulunuyor. Fındık hasadı bu yıl zaten bu zararlı nedeniyle verimsiz geçti. Hasat bitti ama kokarcalar kışlaklara çekilmek için sıcak yerleri arıyor. Bu yüzden bahçelerden evlere, ahırlara ve araçlara yöneldiler" dedi.

Karadeniz'in kabusu oldu! Ev ve araçları istila etti, vatandaşlar isyanda - 1. Resim

Yenitürk, kokarcayla mücadele konusunda vatandaşların bilinçli davranması gerektiğini vurgulayarak "Biyolojik ve kimyasal mücadele başladı. Bu konuda İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız ve vatandaşlarımızla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'in kabusu oldu! Ev ve araçları istila etti, vatandaşlar isyanda - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nükhet Duru’nun sağlık sınavı bitmiyor: Bu kez akrep soktuABD elçiliğine bomba komplosu! Maduro: Washington’u kışkırtmak istediler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da sağanak başladı! Meteoroloji uyardı, gün boyu sürecek - Yaşamİstanbul'da sağanak başladı! Gün boyu sürecekEdirne'yi sağanak vurdu! Ağaçlar devrildi, yollar kapandı - YaşamEdirne'yi sağanak vurdu! Ağaçlar devrildi, yollar kapandıDuygu istismarcılarına kötü haber: 11'inci Yargı Paketi'nde vicdan sömürüsüyle bağış toplamaya 10 yıla kadar hapis! - YaşamDuygu istismarcılarına kötü haber!Balkanlar'dan gelen soğuk hava Edirne'den giriş yaptı - YaşamBalkanlar'dan gelen soğuk hava yurda giriş yaptıKuraklık Kayseri'yi vurdu: Göletteki sular çekildi, balıklar kıyılara vurdu! - YaşamGöletteki sular çekildi, balıklar kıyılara vurdu!Bu nasıl eğlence! Fayton çeken ata zorla alkol içirdiler - YaşamAtı, alkol bağımlısı yaptılar
Sonraki Haber Yükleniyor...