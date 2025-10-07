Beşiktaş Gain - London Lions basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman? Şifresiz canlı yayınlanacak!

Beşiktaş Gain - London Lions basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak netleşti. İlk haftayı deplasmanda Litvanya ekibi Lietkabelis karşısında 85-79’luk skorla mağlubiyetle kapatan siyah-beyazlılar, bu kez galibiyet hedefliyor.

BEŞİKTAŞ GAİN - LONDON LİONS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta mücadelesinde İngiltere temsilcisi London Lions’ı konuk edecek. İstanbul’daki karşılaşma, Akatlar GAİN Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Beşiktaş Gain - London Lions maçı canlı yayını ise TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ GAİN - LONDON LİONS MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Gain - London Lions maçı 7 Ekim 2025 Salı günü saat 20.00’de başlayacak. EuroCup B Grubu’nda oynanacak mücadele için nefesler tutuldu!

BEŞİKTAŞ İLK HAFTAYIP MAĞLUP KAPATTI

Beşiktaş GAİN, turnuvanın ilk haftasında deplasmanda Litvanya ekibi Lietkabelis ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 85-79’luk skorla mağlup ayrılmıştı. Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki takım, bu kez iç sahada oynayacağı karşılaşmada daha etkili bir performans sergileyerek mağlubiyeti unutturmayı planlıyor.

EuroCup’ta gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselirken, üçüncü ile altıncı sıradaki ekipler eleme maçlarıyla çeyrek finale çıkma şansı yakalayacak.