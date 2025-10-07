Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Suriye ve ABD arasında kritik görüşme!

Suriye ve ABD arasında kritik görüşme!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Suriye ve ABD arasında kritik görüşme!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriye’de diplomasi trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve e ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı başkent Şam’da kabul etti. Görüşmede, siyasi süreç, güvenlik işbirliği ve 10 Mart Anlaşması’nın uygulanma mekanizmaları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper’ı Şam’da kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmeye ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da katıldı.

Toplantıda, Suriye sahasındaki son gelişmeler, siyasi sürecin ilerletilmesi ve ülke genelinde güvenlik ile istikrarın artırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Taraflar ayrıca, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına ilişkin 10 Mart Anlaşması’nın uygulanma mekanizmaları üzerine de görüş alışverişinde bulundu.

Suriye ve ABD arasında kritik görüşme! - 1. Resim

NELER OLDU?

Suriye, 10 Mart’ta terör örgütü PKK/YPG (Suriye Demokratik Güçleri) ile Suriye kurumlarına entegrasyonunu öngören, Suriye topraklarının birliğini teyit eden ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmaya varmıştı.

Mutabakat, SDG unsurlarının Suriye ordusuna entegre edilmesini öngörüyordu; ancak örgüt bu sürece uymadı.

Bu anlaşmazlıkların ardından özellikle yaz aylarında Halep ve Haseke çevresinde çatışmaların yeniden alevlendiği görüldü.

5 Ekim’de yapılan seçimler de gerilimi artırdı. SDG’nin kontrolündeki Rakka ve Haseke eyaletlerinde sandık kurulmadı.

Suriye Yüksek Seçim Komitesi, bu bölgelerde “güvenlik ve istikrar eksikliğini” gerekçe gösterdi.

SDG ise seçimlerin “kapsayıcı ve demokratik olmadığını” öne sürdü.

Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra bugün Halep’te yaşanan şiddetli gece çatışmalarının ardından, YPG militanlarıyla kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kaynak: Dış Haberler

Alerji olduğunu sandı, gerçek bambaşka çıktı! "Gözlerimi bantlamak zorundayım"SGK'dan çalışanlara uyarı! Hizmet dökümünde "K" harfi olanların emeklilik hayali suya düşebilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sumud aktivistlerinin dönüşüne saatler kala Türkiye’den anlamlı jest! - DünyaDönmelerine saatler kala Türkiye’den anlamlı jest!Alerji olduğunu sandı, gerçek bambaşka çıktı! "Gözlerimi bantlamak zorundayım" - DünyaAlerji olduğunu sandı, gerçek başka çıktı! Doğumdan sonra kabusu yaşadıTrump'ın Gazze planı ilk kez masada karşılık buldu! İlk sinyaller olumlu - DünyaTrump'ın planı ilk kez masada karşılık buldu!Almanya'da Belediye Başkanı Stalzer bıçaklandı - DünyaAlmanya'da Belediye Başkanı bıçaklandı!İsrail’den çarpıcı itiraf: Üçlü ittifak bile Türkiye’yi durduramaz! - Dünya'Üçlü ittifak bile Türkiye’yi durduramaz'İspanya'nın göbeğinde bina çöktü: Ekipler bölgede - Dünyaİspanya'nın göbeğinde bina çöktü: Ekipler bölgede
Sonraki Haber Yükleniyor...