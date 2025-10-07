Suriye ve ABD arasında kritik görüşme!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper’ı Şam’da kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmeye ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da katıldı.

Toplantıda, Suriye sahasındaki son gelişmeler, siyasi sürecin ilerletilmesi ve ülke genelinde güvenlik ile istikrarın artırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Taraflar ayrıca, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına ilişkin 10 Mart Anlaşması’nın uygulanma mekanizmaları üzerine de görüş alışverişinde bulundu.

NELER OLDU?

Suriye, 10 Mart’ta terör örgütü PKK/YPG (Suriye Demokratik Güçleri) ile Suriye kurumlarına entegrasyonunu öngören, Suriye topraklarının birliğini teyit eden ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmaya varmıştı.

Mutabakat, SDG unsurlarının Suriye ordusuna entegre edilmesini öngörüyordu; ancak örgüt bu sürece uymadı.

Bu anlaşmazlıkların ardından özellikle yaz aylarında Halep ve Haseke çevresinde çatışmaların yeniden alevlendiği görüldü.

5 Ekim’de yapılan seçimler de gerilimi artırdı. SDG’nin kontrolündeki Rakka ve Haseke eyaletlerinde sandık kurulmadı.

Suriye Yüksek Seçim Komitesi, bu bölgelerde “güvenlik ve istikrar eksikliğini” gerekçe gösterdi.

SDG ise seçimlerin “kapsayıcı ve demokratik olmadığını” öne sürdü.

Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra bugün Halep’te yaşanan şiddetli gece çatışmalarının ardından, YPG militanlarıyla kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.