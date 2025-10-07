Metrolarda valiz taşımak ücretli mi, yeni valiz kuralları neler, metroya kaç valizle binilebilir? Metro İstanbul duyurdu!

Metro İstanbul'un duyurusu sonrası metrolarda valiz taşımak ücretli mi, yeni valiz kuralları neler, metroya kaç valizle binilebilir vatandaşlar tarafından merak edildi. Artık metroda büyük valizlerle seyahat eden yolcular belirli sınırlamalara tabi olacak.

METROLARDA VALİZ TAŞIMAK ÜCRETLİ Mİ?

İstanbul’da metro hatlarını kullanan yolcular için valiz taşıma kuralları güncellendi. Metro İstanbul tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, yolcuların yanlarında birden fazla valiz bulundurması durumunda ek ücret alınacak.

İstasyona birden fazla valizle giriş yapmak isteyen yolculardan ilave bir yolculuk ücreti tahsil edilecek.

METRO YENİ VALİZ KURALLARI NELER?

Metro İstanbul'un duyurduğu yeni düzenlemeye göre; 30 kilogramdan ağır ya da 120×60×50 santimetreden büyük valizler metro istasyonlarına ve araçlara alınmayacak. Kamp tipi büyük çantalar da valiz olarak kabul edilecek.

Yolcuların koltuklara valiz koymamaları ve geçiş alanlarını kapatmaktan kaçınmaları gerektiği de özellikle vurgulandı. Valizlerin kapı yanındaki ayakta durma alanlarında taşınması önerildi.

METROYA KAÇ VALİZLE BİNİLEBİLİR?

Yeni düzenleme sonrası yolcular metroya en fazla bir büyük boy valiz ile bir kabin boy valiz ya da bir küçük veya orta boy sırt çantasıyla binebilecek. Sınırın aşılması durumunda ilave ücret uygulanacak.