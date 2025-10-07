Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul metrosunda büyük valizler yasaklandı, fazla valizlerden ek ücret alınacak

İstanbul metrosunda büyük valizler yasaklandı, fazla valizlerden ek ücret alınacak

İstanbul metrolarında valizle seyahat edenler için yeni kurallar getirildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 30 kilogramdan büyük valizler istasyon ve araçlara alınmayacak. 1 den fazla valiz taşıyanlardan ise 1 yolculuk ücreti daha alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı olan Metro İstanbul, valizle seyahat edenler için yeni kurallar getirdi. İstanbul metrosunda 30 kilogramdan ağır büyük valizlerle seyahat edilmesi yasaklandı. Ayrıca 1'den fazla valizle seyahat edenler için ek ücret getirildi. 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama: 

"Metroda valizinizle yolculuk ederken hem sizin hem de diğer yolcularımızın konforu için bazı kurallar var.

30 kg’dan ağır veya 120×60×50 cm’den büyük valizler istasyon ve araçlara alınmaz. Kamping tipi büyük çantalar da valiz sayılır.

1'DEN FAZLA VALİZ İÇİN EK ÜCRET 

Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz. 

1’den fazla valiz ile giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır. 

Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz."

