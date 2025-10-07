SGK'dan çalışanlara uyarı! Hizmet dökümünde "K" harfi olanların emeklilik hayali suya düşebilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanların emekliliğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. SGK, hizmet dökümünde "K" harfi olanlar için kritik bir uyarıda bulundu.

HİZMET DÖKÜMÜNDE K HARFİ OLANLAR DİKKAT!

SGK'dan "Dikkat" başlığıyla yapılan açıklamada, "Hizmet dökümünüzde 'K' harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir." denildi.

HİZMET DÖKÜMÜNÜ NASIL GÖREBİLİRİZ?

Hizmet dökümünde "K" harfi olup olmadığını görebilmek için e-Devlet'te arama sayfasına "Hizmet Dökümü" yazarak ilgili prim detaylarına ulaşabilirsiniz.

KONTROLLÜ İŞ YERİ NE DEMEK?

Sahte işyerlerinin belirgin özellikleri de dikkate alınarak tespit edilen kriterler kapsamında SGK’ da tescilli bulunan işyerleri arasında sahte olma potansiyeli yüksek olan işyerleri “Kontrollü İşyeri” olarak tanımlanmaktadır.