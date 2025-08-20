Hastayı görmeden reçete yazanlara SGK ağır cezalar kesecek!

Sosyal güvenlik sistemimizde genel sağlık sigortasının uygulamaya girmesi ile birlikte birkaç istisna haricinde kalan vatandaşlarımızın neredeyse tamamına yakını sosyal güvenlik şemsiyesi kapsamına alınmıştır.

Bugün itibarıyla ülkemizin sosyal güvenlik sisteminde genel sağlık sigortasının vatandaşları kapsama alanı %99’a ulaşmış bulunmaktadır.

SGK verilerine bakıldığında geçen yıl sonu itibarıyla SGK’nın genel sağlık sigortası harcamaları âdeta katlanarak büyüdüğü görülmektedir.

Zira 2022 yılında 283.224 milyon TL olan sağlık harcamaları 2023 yıl sonunda %95,3 oranında artış göstererek 553,143 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2023 yılında 553,1 milyar TL olan sağlık harcamaları 2024 yıl sonunda %77,3 oranında artış göstererek 980,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş olup bu tutarın %67,6’sını tedavi harcamaları oluşturmaktadır.

İlaç, reçete hizmet bedeli ve diğer harcamalar ise toplam tutarın %32,4’lük kısmına karşılık gelmektedir.

Bu durumun ortaya çıkmasının nedenlerinden biri de sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşmasıdır.

SGK bu tablodan hareketle özellikle hastaların görülmeden sisteme muayene işlemlerinin girilmesi, rapor düzenlenmesi özellikle de hastaların görülmeden reçete yazılarak ilaç verilmesinin sağlanmasına yönelik yeni ağır yaptırımları yürürlüğe koydu.

KİMLİK KONTROL ETMEYENLERE UYGULANAN YAPTIRIMLAR

Sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmeti sunumu aşamasında (acil hâllerde ise acil hâlin sona ermesinden sonra), sağlıktan faydalanmak için öngörülen belge ve şartlarla kimliklerini doğrulayıcı belgeleri ve bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını kontrol etmeleri zorunlu bulunmaktadır.

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını veya SGK’dan haksız bir menfaat temin etmesini sağlaması yasaklanmıştır.

Bu fiilleri işleyenlerden SGK’nın uğradığı zararın iki katı kanunî faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil edilmekte ve ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

HER BAŞVURUYA 45.614 TL CEZA KESİLECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastane ve sağlık kuruluşlarıyla yaptığı anlaşmalara ilişkin sözleşmeleri bu sene için yeniledi

Buna göre Sağlık Hizmeti Sunucuları, genel sağlık sigortasından faydalanmak için kapsamdaki kişiler ile ilgili olarak yukarıda açıkladığımız belgeleri ve bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını kontrol ederek kimlik tespiti yapmak mecburiyetine uymaları yaptırıma bağlanmıştır.

Bu mecburiyete uymayanlara 2025 yılında her bir başvuru için 45.614 TL ceza şartı uygulanacaktır.

Sağlık Hizmeti Sunucuları tarafından SGK mevzuatına uygun olarak kabul edilmeyen hastaya kabul edilmeme gerekçesi Sağlık Hizmeti Sunucuları yetkilisinin imzasıyla yazılı olarak bildirilir.

Kabul edilmeyen hastanın yazılı olarak SGK’ya müracaatı hâlinde SHS tarafından belirtilen gerekçe SGK tarafından uygun bulunması gerekecektir.

Aksi takdirde her bir başvuru için 45.614 TL ceza şartı uygulanır ve tespit edilen fiil açıkça belirtilmek suretiyle Sağlık Hizmeti Sunucusuna tebliğ edilecektir.

Bu yeni uygulama ile birlikte hasta gerçek anlamda muayene edilmeden muayene edilmiş gibi sisteme işlenmişse, hasta görülmeden sağlık raporu düzenlenmiş ya da reçete düzenlenmişse her bir fiil için 45.614 TL ceza kesilecektir.

Ayrıca Kurum zararı faiziyle birlikte tahsil edilip ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunulacaktır.

REKLAM VE KAMPANYA YAPAN HASTANELERE CEZA

Ülkemizde hastanelerin sağlıkla ilgili reklam yapması genel olarak yasaklanmıştır. Buna rağmen özellikle özel hastaneler telefonla ya da diğer yollarla hasta olan ya da olmayanlara düzenledikleri reklam ve kampanyalarla gereksiz işlem yaptıkları bilinen bir gerçektir.

Hastaneleri bu yollarla yüksek gelir elde etmeyi amaçlarken gereksiz yere tahlil ve tedavilerle maliyetleri şişirip SGK’yı zarar ettirmiş olmaktadır.

Sağlık Hizmeti Sunucuları tarafından kampanya ya da tarama kapsamında gerçekleştirilen check-up, tetkik, tahlil ya da tedavi bedellerinin SGK’ya fatura edilmesi yasaklanmıştır.

Bu durumlarda SGK’ya fatura edilmesi hâlinde, kampanya kapsamında yapılan işlem bedellerinin toplamınınkatı tutarında ceza kesilecektir.

