Emekli zammında kritik eşiğe gelindi!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları en son temmuz ayında %16,67 oranında güncelleme yapılmıştır. Yeni güncellenme için ise 3 aydan az bir zaman kaldı. Hal böyle iken tüm emeklilerin gözü kulağı önümüzdeki ocak ayında yapılacak maaş güncellemesinde.

Yasal olarak yapılması zorunlu maaş zammına ilave olarak hükûmetin iyileştirme amaçlı seyyanen zam ya da refah payı verip vermeyeceği en büyük merak konusu. SGK mevzuatı gereğince emeklilerin gelir ve aylıklarının, her yılın ocak ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı (TÜFE) kadar artırılarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme şekli hem kendi çalışmalarından dolayı maaş alan emekliler hem de ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanmış olan aylık ve gelirler için de geçerli bulunmaktadır.

TÜİK’in eylül ayı enflasyonu da açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaş güncellemesiyle ilgili henüz elimizde iki aylık veri bulunmaktadır.

Geriye daha ekim kasım ve aralık aylarına ilişkin 3 aylık enflasyon verisi bulunmaktadır. 5 Ocak 2026 günü aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte yeni yılda yapılacak güncelleme kesinleşmiş olacaktır. Bu yazımızda 3 aylık enflasyon verisine göre muhtemel SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin zamları son gelişmeler ışığında irdelenmiştir.

EYLÜL ENFLASYONUYLA BİRLİKTE ZAM HESABI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,06 artış, ulaştırmada %25,30 artış ve konutta %51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,60, ulaştırmada %4,15 ve konutta %7,85 oldu.

Eylül enflasyonu ortalama olarak %2,5 civarında bekleniyordu. Hâl böyle iken TÜİK’in eylül ayı için açıkladığı %3,23’lük rakam sürpriz oldu. Bu durum, mayıs 2024'ten beri her ay düşen yıllık enflasyonun 16 ay aradan sonra ilk kez artması anlamına geliyor ve dezenflasyon sürecinde beklenmedik bir kesinti olarak algılandı.

Dolayısıyla yıl sonunda yıllık enflasyonun %30’un altında olması yönündeki öngörü zora girdi.

KRİTİK EŞİK: “%30 ALTI ENFLASYON ALGISI”

Önümüzdeki ay açıklanacak ekim ayı enflasyonu bir işaret fişeği olacak. Zira açıklanacak rakam yıl sonunda ekonomi yönetiminin en hassas olduğu %30’un altında olup olmayacağı her yönden büyük ehemmiyet arz etmektedir. %29,999 olsa bile yeter ki %30 ve üzeri olmasın. Hakikaten bu rakam uzun süreden beri devam eden dezenflasyon sürecinde önemli bir psikolojik eşik.

Bu bağlamda önümüzdeki 3 ay enflasyonun çok düşük açıklanacağını öngörüyorum. Önceki yıllara bakıldığında genellikle aralık aylarında enflasyon tüm beklentilerin altında açıklandığı görülmektedir. Mesela geçen sene aralık ayında en düşük beklentiler %1,61 ve üzerinde iken TÜİK’in açıkladığı enflasyon %1,03 olmuştur.

Özetle belirttiğim psikolojik eşik çerçevesinde önümüzdeki 3 ay özellikle kamu zamlarının enflasyonu etkilememesi dâhil her türlü tedbirin alınması ve netice itibarıyla “2025 yılı enflasyonu %30’un altında gerçekleşmiştir” algısı açısından %30 küsur %29-%29,99 arasında bir rakam olması kuvvetle muhtemeldir.

GERÇEKLEŞEN VE GERÇEKLEŞECEK OLAN ZAM

Temmuz+Ağustos ayları itibarıyla 2 aylık kümülatif enflasyon %4,14 olarak gerçekleşmiştir. Yukarıda yer verdiğimiz rakamlar eylül ayı enflasyonuyla birlikte kümülatif enflasyon farkı %7,5 olarak gerçekleşmiştir. Geriye sadece üç aylık enflasyon verileri kalmıştır. Dolayısıyla bugün itibarıyla her SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandıkları emeklilerinin maaşının en az %7,5 oranında otomatikman güncellenmenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre hâlen 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının bu oran üzerinden güncellenmesi hâlinde yaklaşık 18.148 TL olacaktır.

Hâlen maaşı 19.670 TL olan SSK veya Bağ-Kur emeklisi eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla maaşı en az 21 bin 145 TL’ye yükselmiştir. Başka bir örnek olarak maaşı 23.400 TL olan bir emeklinin aynı şekilde mart ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla 25 bin 155 TL maaşa hak kazanmaktadır.

2026/Ocak ayında belirttiğimiz kritik eşik çerçevesinde yani %29-%29.99 oranında yıllık enflasyon gerçekleşirse refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına %11 civarında bir rakam olarak gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel.