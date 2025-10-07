Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bruce Willis öldü mü? Ünlü aktör hayatını kaybettiği yönünde iddialarla gündemde

Bruce Willis öldü mü? Ünlü aktör hayatını kaybettiği yönünde iddialarla gündemde

Bruce Willis öldü mü? Ünlü aktör hayatını kaybettiği yönünde iddialarla gündemde
Hollywood'un unutulmaz yıldızlarından Bruce Willis, hastalığının ilerlemesi nedeniyle konuşma yetisini kaybetmiş, yürümekte zorlandığı ve hafıza sorunları yaşadığı biliniyor. 70 yaşındaki aktör Bruce Willis'ın öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Ünlü oyuncuunun hayatta olup olmadığı hayranları tarafından merak ediliyor.

Die Hard serisindeki John McClane rolüyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Bruce Willis bir süredir frontotemporal demansa hastalığı ile mücadele ediyor.

Pulp Fiction, The Sixth Sense, Armageddon ve Looper gibi filmlerdeki performansıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü aldı.

Zaman zaman hakkında ölümüyle ilgili söylentiler çıksa da, hayranları Willis'in hayatta olup olmadığını yakından takip ediyor. Ünlü oyuncusunun sağlık durumu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BRUCE WİLLİS ÖLDÜ MÜ?

Bruce Willis ölmemiştir, şu anda hayattadır. 

Bruce Willis uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Ünlü aktörün beyninin bazı bölgelerinde işlev bozukluğu nedeniyle konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu.

Afazi teşhisi konulan ABD'li aktör Bruce Willis sinemaya veda etti

BRUCE WİLLİS'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

70 yaşındaki yıldızın ailesi yaptıkları açıklamada "Bruce'un durumu ilerledi ve artık daha spesifik bir teşhisimiz var: frontotemporal demans (FTD olarak bilinir). Ne yazık ki, iletişimdeki zorluklar Bruce'un karşılaştığı hastalığın sadece bir belirtisi. Bu acı verici olsa da, sonunda net bir teşhise sahip olmak rahatlatıcı. Bugün hastalığın tedavisi yok, önümüzdeki yıllarda değişebileceğini umduğumuz bir gerçek. Bruce'un durumu ilerledikçe, medyanın ilgisinin çok daha fazla farkındalık ve araştırma gerektiren bu hastalığa ışık tutmaya odaklanabileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

