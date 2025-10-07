Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahar dizisindeki İpek karakteri kimdir, Melisa Giz Cengiz kaç yaşında, nereli?

Bahar dizisinin 53. bölümünde sürpriz bir konuk karakter izleyiciyle buluşacak. “Bahar”a konuk olacak isim, geçmişte “Kiralık Aşk” dizisinde Esra karakterini canlandıran genç oyuncu Melisa Giz Cengiz olacak. Bahar dizisindeki İpek karakteri kimdir, Melisa Giz Cengiz kaç yaşında, nereli sorularının cevapları ise haberimizde...

Bahar dizisindeki İpek karakteri kimdir, Melisa Giz Cengiz kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Her Salı saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin konuk oyuncusu olan Melisa Giz Cengiz gündemde.

BAHAR DİZİSİNDEKİ İPEK KARAKTERİ KİMDİR?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Dizinin 53. bölümünde izleyicileri sürpriz bir konuk karakter karşılayacak.

Melisa Giz Cengiz, dizide İpek karakterini oynayacak. İpek, geçmişinde travmatik deneyimler yaşamış ve ağrı hissedememe hastalığı bulunan bir genç kız olarak hikayeye dahil oluyor. Karakterin yaşadığı kaza sonucu hastaneye düşmesi ile hikaye başka bir boyut kazanacak.

MELİSA GİZ CENGİZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

18 yaşında olan Melisa Giz Cengiz, 2007 yılında İstanbul’da doğdu. Çocuk yaşlardan itibaren reklam ve dizi projelerinde yer alan genç oyuncu, ekran deneyimini küçük yaşta kazanmaya başladı.

“Böyle Bitmesin” dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Melisa, zaman içinde farklı projelerde de rol aldı.

MELİSA GİZ CENGİZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

“Kiralık Aşk” dizisinde Esra karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, ayrıca “Bir Dilek Tut”, “Deniz ve Güneş”, “Çalıkuşu” ve “Gelmeyen Bahar” gibi yapımlarda da ekran karşısına çıktı.

Genç oyuncu, çeşitli projelerdeki performanslarıyla izleyicinin dikkatini çekerken, yeni projelerde yer almayı sürdürerek kariyerine devam ediyor.

