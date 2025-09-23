Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karakterin akıbeti netleşti! Bahar dizisi Tolga'ya ne oldu, Emre Karayel neden yok?

Karakterin akıbeti netleşti! Bahar dizisi Tolga’ya ne oldu, Emre Karayel neden yok?

Karakterin akıbeti netleşti! Bahar dizisi Tolga’ya ne oldu, Emre Karayel neden yok?
Show TV’nin sevilen dizisi Bahar, üçüncü sezonuyla ekranlara dönerken izleyiciler karakterlerin akıbeti konusunda yoğun bir merak yaşıyor. Bahar dizisi Tolga’ya ne oldu, Emre Karayel neden yok, Bahar Tolga öldü mü merak ediliyor.

Önceki sezonlarda dizinin önemli isimlerinden olan Emre Karayel ve Mehmet Yılmaz Ak’ın yeni sezonda yer almaması izleyenleri meraklandırdı. Bahar dizisi Tolga’ya ne oldu, Emre Karayel neden yok, Bahar Tolga öldü mü, Emre Karayel Bahar dizisinden ayrıldı mı gibi sorular gündemde!

Karakterin akıbeti netleşti! Bahar dizisi Tolga’ya ne oldu, Emre Karayel neden yok? - 1. Resim

BAHAR DİZİSİ TOLGA'YA NE OLDU?

Bahar dizisinin üçüncü sezonu başladığından bu yana izleyiciler Tolga karakterinin akıbetini merak ediyor. Sezon finalinde yaşanan olaylar Tolga’nın hikayede neden yer almadığını sorgulatan sahnelerle dikkat çekti.

Dizinin 49. bölümünde Nevra Hanım’ın Çağla’ya söylediği sözler, Tolga’nın ortada olmamasının altındaki sebebi dolaylı olarak açıkladı. Tolga’nın dizide sahne almaması, karakterin senaryo gereği diziden ayrıldığı fikrini de güçlendirdi.

Karakterin akıbeti netleşti! Bahar dizisi Tolga’ya ne oldu, Emre Karayel neden yok? - 2. Resim

EMRE KARAYEL NEDEN YOK?

Tolga karakterini canlandıran Emre Karayel, dizinin önceki sezonlarında önemli bir rol üstlenmişti. Üçüncü sezonda karakterin sahnelerde yer almaması, oyuncunun diziden ayrıldığı ihtimalini gündeme getirdi. Resmi bir açıklama henüz olmasa da Tolga’nın hikayeden çekildiği düşünülüyor.

Karakterin akıbeti netleşti! Bahar dizisi Tolga’ya ne oldu, Emre Karayel neden yok? - 3. Resim

BAHAR DİZİSİ TOLGA ÖLDÜ MÜ?

Tolga’nın dizide görünmemesi ve Çağla ile ilgili sahnelerdeki diyaloglar, karakterin ölümü veya ilişkilerinin sona ermesi ihtimalini akıllara getiriyor.

Nevra Hanım’ın Çağla’ya söylediği, “Tolga’yı kaybettikten sonra evine girebiliyor musun? Kliniğine gidebiliyor musun? Bahar’ın hastanesine bile gidemiyorsun” sözleri, Tolga’nın diziden tamamen ayrıldığına dair ihtimalleri güçlendirdi.

Karakterin akıbeti netleşti! Bahar dizisi Tolga’ya ne oldu, Emre Karayel neden yok? - 4. Resim

EMRE KARAYEL BAHAR DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Tolga karakterini canlandıran Emre Karayel’in yeni sezonda yer almaması, diziden ayrıldığı yorumlarını kuvvetlendirdi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterin geri dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor. 

Tele1'in skandal altyazısına ilişkin sıcak gelişme! 3 isim için adli kontrol talep edildiIMF'den Bulgaristan'a kritik avro uyarısı! "Ekonomik çalkantı riski yüksek..."
