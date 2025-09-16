Bahar dizisi Tolga ve Timur öldü mü, Emre Karayel ve Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldı mı? 50. bölüm merakla bekleniyor

Bahar dizisi Tolga ve Timur öldü mü, Emre Karayel ve Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldı mı soruları izleyenler tarafından araştırılıyor. Sezon finalinde yaşanan uçak kazası sahnesiyle dizide büyük bir belirsizlik oluşurken yeni sezonda ise iki karakterin ortada olmaması kafaları karıştırdı.

BAHAR DİZİSİ TOLGA ÖLDÜ MÜ?

49. bölümde Tolga karakteri dizide yer almadı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Tolga'nın sahne alıp almayacağı merak edilirken karakterin ölüp ölmediği de sorgulanıyor. Bahar dizisi Tolga öldü mü merak edilirken 50. bölüm de heyecanla bekleniyor.

TİMUR ÖLDÜ MÜ BAHAR?

Sezon finalindeki uçak kazası sahnesi Timur Yavuzoğlu karakterinin akıbetini de merak konusu haline getirdi. Haber bültenlerinde ölü ve yaralı sayısının belli olmadığı aktarılırken, Timur’un o uçakta olduğu ima edildi. Bahar dizisinin üçüncü sezonunda Timur karakterine yer verilmedi. Yapımcı ekibin açıklamaları ve oyuncunun sosyal medya paylaşımı ile Timur'un diziden ayrıldığı anlaşıldı.

EMRE KARAYEL BAHAR DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Tolga karakterini canlandıran Emre Karayel, iki sezon boyunca Bahar dizisinin önemli oyuncularından biriydi. Yeni bölümlerde karaktere yer verilmemesi, oyuncunun diziden ayrıldığını düşündürdü. Emre Karayel'in diziden ayrılıp ayrılmadığı henüz netleşmedi.

MEHMET YILMAZ AK BAHAR DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Timur Yavuzoğlu rolündeki Mehmet Yılmaz Ak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Bahar dizisine veda ettiğini duyurdu. “Muhteşem bir deneyimdi, güle güle Timur” ifadelerini kullanan oyuncu, ayrılığını kesinleştirdi.