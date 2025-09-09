Bu akşam hangi diziler var? Bahar ve Kral Kaybederse yeni bölümüyle ekranda!

Televizyon izleyicileri, haftanın ortası olan Salı gününde ekran başındaki seçeneklerini artırmak için yayın akışlarını takip ediyor. 9 Eylül 2025 TV yayın akışı gündüz kuşağından geceye uzanan programlarla zengin bir içerik sunuyor. Peki, Bu akşam hangi diziler var?

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Bahar ve Kral Kaybederse dizilerinin yeni bölümleri ekrana geliyor. Bahar dizisi Show TV'de saat 20.00'de başlayacak ve yeni sezona hikayesiyle damga vurmaya hazırlanıyor.

Star TV'de ise Kral Kaybederse'nin 2. sezonun ilk bölümü saat 20.00'de ekrana gelecek ve entrika dolu sahneleriyle dikkat çekecek. ATV'de Gözleri KaraDeniz dizisi 2. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor.

9 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar - Yeni Sezon

00:15 Bahar

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Gözleri Karadeniz

23:20 Gözleri Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu İstanbul

22:30 Eşref Rüya

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

01:00 Baba Ocağı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı

05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 Kara Tahta

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:00 Eurobasket Özel

17:00 Türkiye - Polonya | FIBA Erkekler Eurobasket Çeyrek Final

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Terminatör: Kara Kader | Yabancı Sinema

22:40 Öldürme Arzusu | Yabancı Sinema

00:45 Terminatör: Kara Kader | Yabancı Sinema

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Başka Bir Sen

01:00 İlk Buluşma

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz