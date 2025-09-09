Bu akşam hangi diziler var? Bahar ve Kral Kaybederse yeni bölümüyle ekranda!
9 Eylül 2025 Salı akşamı televizyon ekranları, popüler diziler ve eğlence programlarıyla dolup taşacak. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi kanalların yayın akışı takip ediliyor. Bu akşam Bahar ve Kral Kaybederse yeni sezonlarının ilk bölümleriyle ekranda olacak.
Televizyon izleyicileri, haftanın ortası olan Salı gününde ekran başındaki seçeneklerini artırmak için yayın akışlarını takip ediyor. 9 Eylül 2025 TV yayın akışı gündüz kuşağından geceye uzanan programlarla zengin bir içerik sunuyor. Peki, Bu akşam hangi diziler var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam Bahar ve Kral Kaybederse dizilerinin yeni bölümleri ekrana geliyor. Bahar dizisi Show TV'de saat 20.00'de başlayacak ve yeni sezona hikayesiyle damga vurmaya hazırlanıyor.
Star TV'de ise Kral Kaybederse'nin 2. sezonun ilk bölümü saat 20.00'de ekrana gelecek ve entrika dolu sahneleriyle dikkat çekecek. ATV'de Gözleri KaraDeniz dizisi 2. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor.
9 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar - Yeni Sezon
00:15 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
23:20 Gözleri Karadeniz
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu İstanbul
22:30 Eşref Rüya
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
01:00 Baba Ocağı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 Kara Tahta
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:00 Eurobasket Özel
17:00 Türkiye - Polonya | FIBA Erkekler Eurobasket Çeyrek Final
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Terminatör: Kara Kader | Yabancı Sinema
22:40 Öldürme Arzusu | Yabancı Sinema
00:45 Terminatör: Kara Kader | Yabancı Sinema
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Başka Bir Sen
01:00 İlk Buluşma
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz