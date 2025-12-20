ABD ordusu Suriye’de düğmeye bastı. Geçen hafta ABD personelinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Washington, DEAŞ’a karşı geniş çaplı bir misilleme operasyonu başlattı. ABD’li yetkililer, saldırılarda en az 5 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ordusu, Suriye’de geçen hafta ABD personelinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak DEAŞ’a ait onlarca noktayı hedef alan geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı.

Operasyonda F-15 ve A-10 savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve HIMARS roket sistemleri kullanıldı.

“HAWKEYE STRİKE” OPERASYONU DEVREYE ALINDI

ABD Savunma Bakanlığı, saldırıların "Şahin Gözü Operasyonu(Hawkeye Strike)" kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda, DEAŞ’a ait askeri unsurlar, silah depoları ve altyapıyı hedef alındı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonun kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu bir savaş ilanı değil, bir intikam harekâtıdır” ifadesini kullandı.

TRUMP: ÇOK CİDDİ BİR MİSİLLEME YAPILDI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’de DEAŞ hedeflerine karşı “çok ciddi bir misilleme” gerçekleştirildiğini söyledi. Trump, 13 Aralık’ta Palmira yakınlarında ABD ve Suriye güçlerinden oluşan bir konvoyu hedef alan saldırının ardından bu adımın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Trump, Kuzey Carolina’daki mitingde yaptığı konuşmada da “DEAŞ unsurlarını vurduk. Operasyon son derece başarılıydı” dedi.

70’TEN FAZLA HEDEF VURULDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan 70’ten fazla DEAŞ hedefinin vurulduğunu açıkladı. Operasyona Ürdün hava kuvvetlerinin de destek verdiği bildirildi.

Yetkililer, saldırılarda 100’den fazla hassas mühimmat kullanıldığını aktardı.

HANGİ SİLAHLAR KULLANILDI?

ABD’li askeri kaynaklara göre operasyonda F-15 ve A-10 tipi savaş uçaklarıyla birlikte Apache saldırı helikopterleri görev aldı. Hedeflerin vurulmasında ayrıca HIMARS çok namlulu roket sistemlerinin de kullanıldığı bildirildi.

SALDIRININ ARKA PLANI

ABD ordusuna göre, Palmira’da ABD ve Suriye güçlerinden oluşan bir konvoyu hedef alan saldırıda iki ABD askeri ile bir sivil tercüman hayatını kaybetti, üç ABD askeri yaralandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırganın güvenlik güçleriyle bağlantılı olduğunu ve DEAŞ sempatizanı olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.

ABD ASKERLERİ SURİYE’DE KALMAYA DEVAM EDİYOR

ABD’li yetkililer, yaklaşık 1.000 ABD askerinin halen Suriye’de görev yaptığını bildirdi. ABD öncülüğündeki koalisyon DEAŞ’a karşı hava ve kara operasyonlarını sürdürüyor.

Suriye yönetimi ise DEAŞ’la mücadelede iş birliğinin devam edeceğini ve örgütün Suriye topraklarında güvenli alan bulamayacağını duyurdu.

