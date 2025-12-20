İsrail ordusu Suriye’de bir kez daha sınırı aştı. Kuneytra vilayetinde kara harekâtını genişleten İsrail güçleri, tanklar ve zırhlı araçlarla köylere girdi, sivilleri durdurup arama yaptı

İsrail ordusu, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra vilayetinde kara harekatını genişletti.

Askeri araçlar köylere girerken, bölgede yeni kontrol noktaları kuruldu. İsrail’in işgalci eylemleri halk protestolarının hemen ardından hız kazandı.

İşgal ordusu Kuneytra vilayetinde kara harekâtını genişleten İsrail güçleri, tanklar ve zırhlı araçlarla köylere girdi, sivilleri durdurup arama yaptı

TANKLAR KÖYLERE GİRDİ, SİVİLLER DURDURULDU

İki İsrail tankı ve yaklaşık on askeri araç, Kuneytra’nın güneyindeki Samdaniya el-Şarkiya köyüne girerek yerleşim alanlarında konuşlandı.

Suriye devlet televizyonu Al-Ikhbariya, İsrail askerlerinin beş askeri araçla Ayn Ziwan köyüne girdiğini ve burada geçici bir kontrol noktası oluşturduğunu duyurdu.

KONTROL NOKTALARIYLA FİİLİ HÂKİMİYET

İsrail güçlerinin ayrıca Kuneytra kırsalındaki el-Acraf köyüne dört askeri araçla girerek yoldan geçen sivilleri durdurup arama yaptığı kaydedildi.

PROTESTOLARDAN BİR GÜN SONRA GELDİ

Suriye Arap Haber Ajansı SANA’ya göre, İsrail’in kara hamlesi, Kuneytra vilayetindeki el-Selam kentinde düzenlenen ve İsrail’in sivillere ve mülklere yönelik saldırılarını kınayan protestolardan yalnızca bir gün sonra gerçekleşti.

SURİYE TEHDİT DEĞİL, HEDEF YİNE SURİYE

Şam yönetiminin İsrail’e yönelik doğrudan bir askeri tehdidi bulunmamasına rağmen, İsrail hava saldırıları ve kara ihlalleri Suriye topraklarını hedef almaya devam ediyor.

Saldırılarda siviller hayatını kaybederken, Suriye ordusuna ait tesisler, araçlar ve mühimmat da imha edildi.

GOLAN’DAN TAMPON BÖLGEYE UZANAN İŞGAL

İsrail, 1967’den bu yana Suriye’ye ait Golan Tepeleri’nin büyük bölümünü işgal altında tutuyor. Beşar Esad yönetiminin 8 Aralık 2024’te düşmesinin ardından Tel Aviv, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması’nı tek taraflı olarak geçersiz ilan ederek tampon bölgeye doğru ilerlemeye başladı.

“İSTİKRARI SABOTE EDİYOR”

Bölge halkı ve Suriyeli yetkililer, İsrail’in devam eden askeri ihlallerinin ülkede istikrarın yeniden tesis edilmesini zorlaştırdığını ve ekonomik toparlanma için planlanan yatırımları sekteye uğrattığını aktardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası