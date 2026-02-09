Van'da okullar tatil mi 9 Şubat? Kar yağışı sonrası Valilik açıklaması bekleniyor!
Van’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Hava koşullarının değişken seyretmesi ve günün ilk bölümünde kar yağışının görülmesi nedeniyle “Van’da okullar tatil mi?” araştırmaları hız kazandı.
''Van'da okullar tatil mi, Van Valiliği açıklama yaptı mı?'' gibi sorular öğrenci ve velilerin gündeminde yerini aldı. Van'da hava sıcaklıklarının düşük seviyelere inmesi ve kar yağışının başlaması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirilirken gözler Van Valiliği’nden gelebilecek açıklamalara çevrildi.
VAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?
Van’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler 9 Şubat günü için eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Okulların tatil edildiğine yönelik resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.
VAN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?
Van Valiliği tarafından 9 Şubat için okulların tatil edilmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine göre Valilikten ilerleyen saatlerde yeni bir bilgilendirme gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.
VAN HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|09 Şubat Pazartesi
|
|-1
|5
|79
|91
|
|8
|-17,2
|9
|-6,8
|2,6
|10 Şubat Salı
|
|0
|6
|76
|91
|
|9
|-17,2
|10,2
|-7,8
|2,3
|11 Şubat Çarşamba
|
|1
|6
|77
|89
|
|11
|-18,8
|8,7
|-8,6
|1,7
|12 Şubat Perşembe
|
|-1
|5
|72
|90
|
|6
|-21
|8,6
|-8,7
|1,7
|13 Şubat Cuma
|
|-2
|7
|66
|90
|
|9
|-21,3
|8,7
|-8,3
|2,1