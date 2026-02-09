Van’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Hava koşullarının değişken seyretmesi ve günün ilk bölümünde kar yağışının görülmesi nedeniyle “Van’da okullar tatil mi?” araştırmaları hız kazandı.

''Van'da okullar tatil mi, Van Valiliği açıklama yaptı mı?'' gibi sorular öğrenci ve velilerin gündeminde yerini aldı. Van'da hava sıcaklıklarının düşük seviyelere inmesi ve kar yağışının başlaması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirilirken gözler Van Valiliği’nden gelebilecek açıklamalara çevrildi.

Vanda okullar tatil mi 9 Şubat? Kar yağışı sonrası Valilik açıklaması bekleniyor!

VAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler 9 Şubat günü için eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Okulların tatil edildiğine yönelik resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Vanda okullar tatil mi 9 Şubat? Kar yağışı sonrası Valilik açıklaması bekleniyor!

VAN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Van Valiliği tarafından 9 Şubat için okulların tatil edilmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine göre Valilikten ilerleyen saatlerde yeni bir bilgilendirme gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

Vanda okullar tatil mi 9 Şubat? Kar yağışı sonrası Valilik açıklaması bekleniyor!

VAN HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 09 Şubat Pazartesi Van'da okullar tatil mi 9 Şubat? Kar yağışı sonrası Valilik açıklaması bekleniyor! -1 5 79 91 Van'da okullar tatil mi 9 Şubat? Kar yağışı sonrası Valilik açıklaması bekleniyor! 8 -17,2 9 -6,8 2,6 10 Şubat Salı Van'da okullar tatil mi 9 Şubat? Kar yağışı sonrası Valilik açıklaması bekleniyor! 0 6 76 91 Van'da okullar tatil mi 9 Şubat? Kar yağışı sonrası Valilik açıklaması bekleniyor! 9 -17,2 10,2 -7,8 2,3 11 Şubat Çarşamba Van'da okullar tatil mi 9 Şubat? Kar yağışı sonrası Valilik açıklaması bekleniyor! 1 6 77 89 Van'da okullar tatil mi 9 Şubat? Kar yağışı sonrası Valilik açıklaması bekleniyor! 11 -18,8 8,7 -8,6 1,7 12 Şubat Perşembe Van'da okullar tatil mi 9 Şubat? Kar yağışı sonrası Valilik açıklaması bekleniyor! -1 5 72 90 Van'da okullar tatil mi 9 Şubat? Kar yağışı sonrası Valilik açıklaması bekleniyor! 6 -21 8,6 -8,7 1,7 13 Şubat Cuma Van'da okullar tatil mi 9 Şubat? Kar yağışı sonrası Valilik açıklaması bekleniyor! -2 7 66 90 Van'da okullar tatil mi 9 Şubat? Kar yağışı sonrası Valilik açıklaması bekleniyor! 9 -21,3 8,7 -8,3 2,1

Haberle İlgili Daha Fazlası