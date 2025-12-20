ABD'den Suriye'de operasyon! DEAŞ hedefleri vuruluyor
Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, terör örgütü DEAŞ’a karşı operasyonlarını sürdürüyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, koalisyon güçleri Suriye’nin Rakka, Deyrizor, Tedmur ve Humus illerinde DEAŞ hücrelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Kaynaklar ayrıca, ABD’ye ait güçlerin Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde bulunan askeri üslerinden DEAŞ hücrelerini hedef alan füze saldırıları düzenlendiğini belirtti.
DEAŞ’a karşı kurulan ve yaklaşık 90 ülkenin yer aldığı uluslararası koalisyon, örgütün yeniden yapılanmasını engellemek amacıyla bölgede sık sık operasyonlar düzenliyor.
PENTAGON DOĞRULADI
ABD Savunma Bakanı, Suriye'deki Amerikan güçlerine yönelik son saldırının ardından DAEŞ teröristlerini, altyapısını ve silah depolarını hedef alan “Hawkeye Strike Operasyonu”nu bildirdi.
SURİYE'DE 2 ABD ASKERİ VE 1 ABD VATANDAŞI ÖLMÜŞTÜ
ABD ordusu, 13 Aralık'ta Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.