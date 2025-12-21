T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ

2025/44264 ESAS

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, arttırmaya ilişkin şartlara ve bilirkişi raporundaki ayrıntılı açıklamalara e-satış.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/44264 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.340.000,00 1 Taşıt 34MBR994 Plakalı, 2024 Model, FIAT Marka, DOBLO COMBİ PREMİO PLUS 1.5 130 BLUE HDİ AT Tipli, YH010260762 Motor No'lu, VYFEDYHZ0RJ748345 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Motor Hacmi 1499cm3, Rengi Siyah,

ARAÇ BAŞINDA YAPILAN KEŞİF VE İNCELEMEDE;

ARACIN ANAHTARININ BULUNDUĞU, ARACIN ÇALIŞTIRILDIĞI, YÜRÜR VE MOTOR AKSAMININ EKSİK OLMADIĞI, ARACIN 25,149 KM OLDUĞU, ARKA TAMPON SAĞ KISIM UCU KIRIK OLDUĞU, ARKA PLAKA ALTI VURUK (ÇÖKÜK) OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 14:01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 14:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 14:01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:01

Aracın bulunduğu adres: TARABYA YED-İ EMİN OTOPARKI - TARABYA MAH. ŞALCIKIR CAD. NO:41 SARIYER / İSTANBUL