Uzak Şehir dizisi Mine Kılıç’sız dönüyor! İzleyicinin sert yorumları dikkat çekti

Ayna Yapım imzalı ve Mardin’de çekilen Uzak Şehir’de evli bir adamla ilişki yaşadığı için izleyicinin tepkisini çeken Kılıç, rolü gereği hem kendisine hem de ailesine yönelen olumsuz yorumlardan rahatsız olduğunu daha önce dile getirmişti.

Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 yaşındaki yeğenime kadar tuhaf mesajlar geliyor. Artık buna tahammülüm kalmadı" diyerek yaşadığı sorunu gözler önüne sermişti.

UZAK ŞEHİR’İN MİNE’Sİ GİTTİ, YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yeni sezonun başlamasına günler kala izleyiciyi sevindiren bir haber geldi. Mine Kılıç, dizinin setinden pastalarla uğurlandı. Oyuncunun vedası, sosyal medyada sevinçle karşılandı. Bazı kullanıcılar, “Helvasını da kavursaydınız”, “Kurtulduk sonunda” gibi sert yorumlar yaparak memnuniyetlerini dile getirdi.

15 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Öte yandan yeni sezonun ilk bölümünün 15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacağı bildirildi. Dizinin yeni sezon bölümlerinin, her Pazartesi saat 20:00'de ekrana gelmesi bekleniyor.