Uzak Şehir dizisi Mine Kılıç'sız dönüyor! İzleyicinin sert yorumları dikkat çekti

Uzak Şehir dizisi Mine Kılıç’sız dönüyor! İzleyicinin sert yorumları dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Uzak Şehir dizisi Mine Kılıç’sız dönüyor! İzleyicinin sert yorumları dikkat çekti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezonun dikkat çeken yapımlarından Uzak Şehir dizisinde “Mine” karakterini oynayan Mine Kılıç’ın yeni sezon öncesi projeden ayrıldığı ortaya çıktı. Diziye damga vuran karakteriyle hem övgü hem de eleştiri alan Kılıç, özellikle sosyal medyada aldığı sert tepkilerle gündem olmuştu.

Ayna Yapım imzalı ve Mardin’de çekilen Uzak Şehir’de evli bir adamla ilişki yaşadığı için izleyicinin tepkisini çeken Kılıç, rolü gereği hem kendisine hem de ailesine yönelen olumsuz yorumlardan rahatsız olduğunu daha önce dile getirmişti. 

Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 yaşındaki yeğenime kadar tuhaf mesajlar geliyor. Artık buna tahammülüm kalmadı" diyerek yaşadığı sorunu gözler önüne sermişti.

Uzak Şehir dizisi Mine Kılıç’sız dönüyor! İzleyicinin sert yorumları dikkat çekti - 1. Resim

UZAK ŞEHİR’İN MİNE’Sİ GİTTİ, YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yeni sezonun başlamasına günler kala izleyiciyi sevindiren bir haber geldi. Mine Kılıç, dizinin setinden pastalarla uğurlandı. Oyuncunun vedası, sosyal medyada sevinçle karşılandı. Bazı kullanıcılar, “Helvasını da kavursaydınız”, “Kurtulduk sonunda” gibi sert yorumlar yaparak memnuniyetlerini dile getirdi.

Uzak Şehir dizisi Mine Kılıç’sız dönüyor! İzleyicinin sert yorumları dikkat çekti - 2. Resim

15 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Öte yandan yeni sezonun ilk bölümünün 15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacağı bildirildi. Dizinin yeni sezon bölümlerinin, her Pazartesi saat 20:00'de ekrana gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

