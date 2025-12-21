"2025 yılını değerlendiren Savunma Bakanı Yaşar Güler, etrafımızda yaşanan gelişmeler için net konuştu: “Suriye’deki harekâtlarımızı yaparken, ABD de Rusya da oradaydı, yapılması gerekeni kimseye sormadan yaptık. Gerekeni yine kimseye sormadan yaparız. Yunanistan, İsrail ve GKRY’nin bir araya gelmesi ve anlaşmalar imzalaması bizim için bir tehdit oluşturamaz. Öncelikle kendi problemlerine yoğunlaşsınlar. Üç çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, dört çocuğu olan bir ailenin iki çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var.”

AKİF BÜLBÜL / ANKARA - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2025 yılı değerlendirme toplantısında medya temsilcilerine Türkiye’nin gündemindeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Terör örgütü SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusundaki tartışmalara değinen Bakan Güler, özetle şunları söyledi:

SDG’nin entegrasyonuna yönelik tutumunu görüyoruz ve anlıyoruz. Bizim her türlü gelişmeye karşı planlarımız hazırdır, ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz, bugüne kadar ne yaptıysak yine aynısını yapmaya gücümüz, kudretimiz vardır. Ancak birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere öncelikle yeni Suriye hükûmeti gerekli inisiyatifleri geliştirecektir. Biz de buna destek oluruz. ABD’li dostlarımız şu anda gerçekleri daha iyi görüyor ve bu konudaki görüş farklılığımız azalıyor. Biz ne istediğimizi açık açık ifade ettik. Bu konudan geri adım yok. Mutlak surette Suriye ordusuna entegre olacaklar. SDG’nin birlik olarak değil ferdi olarak entegre olmaları lazım. 2016’dan itibaren Suriye’deki harekâtlarımızı yaparken, ABD de oradaydı, Rusya da oradaydı ve biz yapılması gerekeni hiç kimseye sormadan yaptık ve bitirdik. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız.

DEVLETİN İSTEDİĞİ OLACAK

Biz başarılı operasyonların ardından terör örgütünü silah bırakma evresine getirerek hedefimize ulaştık. Şimdi “Terörsüz Türkiye” hedefine başarıyla ulaşarak kardeşliğimizin sürekli olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın şundan emin olması gerekir; TSK, bakanlığımız, devletimizin ilgili birimleri bu süreçte ne olup bittiğinin farkındadır. Geçmişte terörle mücadelede sarf ettiğimiz dikkati aynı hassasiyetle bugün de “Terörsüz Türkiye” sürecinde sarf ediyoruz. Süreç, terör örgütünün istediği şekilde değil, devletimizin belirlediği ve istediği şekilde devam edecek.

KARA KUTU İNCELENİYOR

Biz C-130’ları 1964’te kullanmaya başladık. O günden bu yana böyle bir kaza yaşanmamıştı. Bu kazadan sonra bütün C-130 uçaklarımızın tamamını kontrole aldık. Düşen uçağımızın kara kutusu hâlen TUSAŞ’ta incelenmeye devam ediyor. Kaza kırım heyetimiz de çalışmalarını sürdürüyor. Daha tamamlanmadı. Uçağımızın düşüş sebebi hakkında sonuç ne çıkarsa çıksın şeffaflıkla açıklayacağız.

İHA’NIN ENKAZI ARANIYOR

15 Aralık tarihinde F-16’larımız tarafından vurularak düşürülen İHA, tespit edilmesi zor bir hava aracı. Bizim vurduğumuz İHA, kontrolden çıkmış bir hava aracıydı. F-16’larımız tarafından takip edilerek meskûn mahallerin uzağında en uygun ve en emniyetli yerde hava-hava füzesiyle vuruldu. Füzeyle vurulduğu için paramparça oldu. Enkazını arama çalışmaları devam ediyor. Rotasını şaşıran veya kontrolden çıkan İDA’lara karşı veya su altından gelebilecek tehditlere karşı geliştirdiğimiz ve uyguladığımız tedbirlerimiz var.

YUNANİSTAN TEHDİT OLUŞTURAMAZ

Millî Savunma Bakanı Güler, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bir araya gelmesi ve anlaşmalar imzalamasının Türkiye için bir tehdit oluşturamayacağını belirterek şunları söyledi: Gayriaskerî statüdeki adalara da İsrail’den alacakları hava savunma sistemlerini yerleştireceklerine dair haberler gündeme geliyor. Buralar adı üzerinde gayri askerî statüdeki adalar, yani hukuken silahlandırılmaması gereken adalar. Biz bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Öyle çok fazla heveslenmesinler. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, 2030 diye bir projeksiyon açıkladı. ‘Artık kadınları da askere alalım’ diyorlar. Yunan Kara ve Deniz Kuvvetlerine müracaat eden neredeyse kimse yok. Yani personel temini onlar için büyük bir sorun. Daha birkaç gün önce Yunanistan’ın havacı astsubayları yönetimi protesto etmek için rapor alarak işe gitmediler. Öncelikle bu problemlere yoğunlaşmaları gerekir.

TEK BÖLGESEL GÜÇ TÜRKİYE

Bakan Güler, ABD’nin yakın zamanda yeni bir strateji belgesini açıkladığını belirterek “Bizim 6-8 yıldır dile getirdiğimiz bir konu var. ABD için artık tehdit Orta Doğu’da değil. Nerede olduğu belli. ABD Orta Doğu’dan çekildiğinde bölgede barış ve istikrarı sağlayabilecek tek bölgesel gücün Türkiye olduğunu Amerikalı dostlarımızın anladıklarını düşünüyorum. Bu durumun ülkemizin bölgesel ve stratejik etkinliğini artıracağına inanıyorum” diye konuştu.

ASKERLİK İÇİN YENİ UYGULAMA YOLDA

Aile Yılı’nda neler yapabileceklerine dair çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Bakan Güler, “Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, üç çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, dört çocuğu olan bir ailenin iki çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var” dedi.

İSRAİL BİZİ İSTEMİYOR

Yaşar Güler, Türkiye olarak kurulacak “Gazze İstikrar Gücü”nde yer alma kararlılığının devam ettiğini vurgulayarak “Gönderilecek birliğimiz dâhil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ancak İsrail bizim istikrar gücünde yer almamızı istemiyor. Görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

