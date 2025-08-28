Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzak Şehir kadrosuna yeni gelen oyuncular kim? 2. sezonda kadroya katılan isimler belli oldu

Uzak Şehir kadrosuna yeni gelen oyuncular kim? 2. sezonda kadroya katılan isimler belli oldu

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla seyirciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanırken kadroya katılan yeni simler ve ayrılanlar merak uyandırıyor. İşte Uzak Şehir 2. sezon oyuncu kadrosu...

Lübnan yapımı Al Hayba’dan uyarlanan ve Mardin’in büyüleyici atmosferinde geçen Uzak Şehir, 15 Eylül 2025’te ikinci sezonuyla geri dönüyor.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı dizi, 2. sezonda sürpriz ayrılıklar ve heyecan verici yeni oyuncularla hikayesine güç katıyor.

UZAK ŞEHİR KADROSUNA YENİ GELEN OYUNCULAR KİM?

Uzak Şehir’in ikinci sezonunda kadroya Banu Fotocan ve Özge Erdem dahil oldu.

Banu Fotocan, Zeynep Kankonde’nin ailevi nedenlerle ayrıldığı Ümmü karakterini devralarak diziye katılıyor. 

1971 doğumlu usta oyuncu, Kırmızı Oda, Halka ve Geleceğe Mektuplar gibi yapımlardaki etkileyici performanslarıyla tanınıyor.

Özge Erdem ise Pera Palas’ta Gece Yarısı ve Ferzan Özpetek’in İstanbul Üçlemesi gibi projelerde yer aldı. Aynı zamanda yönetmenlik deneyimiyle dikkat çeken bir isim olarak kadroya katılıyor.

Uzak Şehir kadrosuna yeni gelen oyuncular kim? 2. sezonda kadroya katılan isimler belli oldu - 1. Resim

UZAK ŞEHİR 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba

Sinem Ünsal

Gonca Cilasun

Kuzey Gezer

Müfit Kayacan

Alper Çankaya

Uzak Şehir kadrosuna yeni gelen oyuncular kim? 2. sezonda kadroya katılan isimler belli oldu - 2. Resim

Ferit Kaya

Sahra Şaş

Atakan Özkaya

Dilin Döğer

Nazmi Kırık

İlkay Kayku

Yaren Güldiken

Burak Şafak

Çağla Şimşek

Banu Fotocan

Özge Erdem

Uzak Şehir kadrosuna yeni gelen oyuncular kim? 2. sezonda kadroya katılan isimler belli oldu - 3. Resim

UZAK ŞEHİR 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU

Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı 29. bölümüyle Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

İlk sezonun finaliyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, yeni sezonda da nefes kesen olaylarla reyting rekorları kırmayı hedefliyor. 

 

BASKİ su kesintisi sorgulama! Balıkesir'de sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos Susurluk, Bandırma su kesintisi listesi
