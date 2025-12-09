Türkiye Gazetesi
Sosyal medyadaki “beyaz diş” tuzağı
Son dönemde sosyal medya üzerinden satılan markasız diş beyazlatma ürünleri ciddi sağlık riski oluşturabiliyor.
Özetle
Kaydet
Saglik 50 dk önce
Diş hekimi Doç. Dr. Gülhan Ünal, ucuz diş ürünleri kullanmanın riskli olduğunu ve içeriğinde bilinmeyen kimyasalların diş minesini eritebileceğini ve diş etlerinde ciddi yanıklar oluşturabileceğini söyledi.
- Ürünler ucuz ve hızlı sonuç vaat ediyor.
- İçeriğinde bilinmeyen kimyasallar bulunuyor.
- Kimyasallar diş minesini eriyor.
- Diş etlerinde yanıklar oluşturabiliyor.
Diş hekimi Doç. Dr. Gülhan Ünal, içeriği belirsiz kimyasalların diş minesini eritip diş etlerinde ciddi yanıklar oluşturduğunu vurgulayarak, “Ucuz ve hızlı sonuç vadeden ürünler için ‘kolay peynir fare kapanında olur’ diyebiliriz. Sağlığınızdan olmayın” uyarısında bulundu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR