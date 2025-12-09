Başakşehir’de farklı dönemlerde çeşitli bölgelerden arsa satın alan 20 kişi, imar uygulamaları sonrası aynı taşınmazın hissedarı hâline gelince yıllarca süren bir ortaklık problemi ortaya çıktı.

Paylı mülkiyette çözüm bulamayan hissedarlardan biri ara buluculuk bürosuna başvurunca dosyaya ara bulucu avukat Fatma Bozkurt Saraç atandı.

Taraflara dair hiçbir iletişim bilgisi bulunmamasına rağmen avukat Saraç, kapsamlı bir çalışma yaparak 20 hissedara tek tek ulaştı ve hepsini ortak bir toplantıda bir araya getirmeyi başardı. İlk görüşmede tarafların beklentileri ve ihtiyaçları belirlendi; ardından süreç için hazırlanan değerleme raporu ikinci toplantıdan önce tüm ortaklara gönderildi.

Raporda taşınmazın mevcut durumunun ve küçük-büyük payların oluşturduğu değer kaybının net olarak ortaya konması üzerine hissedarlar, yıllardır çözülemeyen bu ortaklığı sonlandırma konusunda hemfikir oldu.

Taraflar, paylarını kendi aralarında düzenleyip taşınmazın tamamının satılmasına birlikte karar verdi. Sosyokültürel olarak birbirinden çok farklı 20 kişinin dört saatlik ortak oturum sonunda tam mutabakata varması, ara buluculuğun hızlı, pratik ve etkili çözüm gücünü bir kez daha gösterdi. Böylece onlarca yıldır çözülemeyen karmaşık mülkiyet sorunu, tarafların ortak iradesiyle kısa sürede uzlaşmayla sonuçlandı.

