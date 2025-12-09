ABD’nin Florida eyaletinde 14 yaşındaki Danika Troy, aynı okuldan tanıdığı iki öğrenci tarafından ormanda tuzağa düşürülüp vahşice katledildi.

Troy, çok sayıda kurşun yarasıyla hayatını kaybetti ve ardından cansız bedeni ateşe verildi. 14 yaşındaki Kimahri Blevins ve 16 yaşındaki Gabriel Williams, cinayetin baş şüphelileri olarak tutuklandı.

Üç gencin okuldan tanıştıkları ve Şükran Günü tatilinde aralarının bozulduğu belirtildi. İddiaya göre gençler, Troy’un Blevins’i sosyal medyada engellemesi ve Williams’a “değersiz ve çete üyesi” diyerek hakaret etmesi sebebiyle onu öldürmek istedi.

Blevins sorguda, Troy ile tartıştıklarını ve küçük kızın kendisini sosyal medyadan engellediğini kabul etti. Williams ise Troy’un “incitici sözler söylediğini” belirterek gözyaşlarına boğulduktan sonra tutuklandı.

