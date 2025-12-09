Türkiye Gazetesi
ABD’de vahşet: 14 yaşındaki kız akran kurbanı
ABD’nin Florida eyaletinde 14 yaşındaki Danika Troy, aynı okuldan tanıdığı iki öğrenci tarafından ormanda tuzağa düşürülüp vahşice katledildi.
Troy, 14 yaşındaki Kimahri Blevins ve 16 yaşındaki Gabriel Williams tarafından çok sayıda kurşun yarasıyla öldürüldü ve bedeni ateşe verildi.
- Üç gencin okuldan tanıştığı ve Şükran Günü tatilinde aralarının bozulduğu belirtildi.
- Gençler, Troy’un Blevins’i sosyal medyada engellemesi ve Williams’a “değersiz ve çete üyesi” diyerek hakaret etmesi sebebiyle onu öldürmek istedi.
- Blevins, Troy ile tartıştıklarını ve küçük kızın kendisini sosyal medyadan engellediğini kabul etti.
- Williams ise Troy’un “incitici sözler söylediğini” belirterek gözyaşlarına boğulduktan sonra tutuklandı.
Troy, çok sayıda kurşun yarasıyla hayatını kaybetti ve ardından cansız bedeni ateşe verildi. 14 yaşındaki Kimahri Blevins ve 16 yaşındaki Gabriel Williams, cinayetin baş şüphelileri olarak tutuklandı.
Üç gencin okuldan tanıştıkları ve Şükran Günü tatilinde aralarının bozulduğu belirtildi. İddiaya göre gençler, Troy’un Blevins’i sosyal medyada engellemesi ve Williams’a “değersiz ve çete üyesi” diyerek hakaret etmesi sebebiyle onu öldürmek istedi.
Blevins sorguda, Troy ile tartıştıklarını ve küçük kızın kendisini sosyal medyadan engellediğini kabul etti. Williams ise Troy’un “incitici sözler söylediğini” belirterek gözyaşlarına boğulduktan sonra tutuklandı.
