ABD’nin Teksas eyaletinde 22 yaşındaki fiziksel ve zihinsel engelli genç kadın, yaşadığı evin bahçesindeki köpek kulübesinde kilitli halde bulundu. Olay, yan komşularının ihbarıyla ortaya çıkarken, 60 yaşındaki koruyucu annenin genç kızı ‘cezalandırma’ amacıyla kulübede bıraktığı tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kan donduran olay, ABD’nin Teksas eyaletindeki bir evde 22 Kasım’da yaşandı. Anson kasabasında yaşayan Justin Anderson, yan komşusunun bahçesinden gelen yardım çığlıkları üzerine harekete geçti.

KÖPEK KULÜBESİNDE KİLİTLİ HALDE BULUNDU

Anderson’un anlattığına göre engelli genç, “Korkuyorum, tuvalete gitmem gerekiyor” diye bağırarak ağlıyordu. 24 yaşındaki Anderson, seslerin sıradan bir gürültü olmadığını anlayarak cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Komşunun ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, engelli kızı köpek kulübesinin içinde soğuk havada ince bir tişört ile titrerken buldu.

Koruyucu anne Kandice ‘Candy’ Thompson

CEZALANDIRMAK İÇİN YAPMIŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis, kadının uzun süredir koruyucu bakımını üstlenen 60 yaşındaki Kandice ‘Candy’ Thompson tarafından cezalandırma amacıyla kulübeye kapatıldığını belirtti.

Cani annenin, ağırlaştırılmış adam kaçırma, engelli bir bireye zarar verme, hukuka aykırı kısıtlama, tehlikeye atma ve saldırı suçlamalarıyla tutuklandığı açıklandı. Anson Polis Şefi Daniel Graziose, durumun ‘vicdan açısından şok edici’ olduğunu söyledi.

22 yaşındaki engelli gencin kapatıldığı kullübe

İKİ ENGELLİ KİŞİ DAHA VARMIŞ

Genç kadın hastanedeki kontrollerinin ardından devlet korumasına alınırken, evde iki engelli kişinin daha yaşadığı ve onların da korunmaya alındığı kaydedildi.

Talihsiz gencin yan komşusu, ihbarının genç kadının hayatını kurtarmış olabileceğini belirterek, “Bir şey duyarsanız söyleyin. Böyle durumlarda sessizlik daha fazla kötülüğe yol açabilir.” ifadelerinde bulundu.

Thompson’ın yıllardır koruyucu ailelik yaptığı ve merhum eşiyle birlikte onlarca çocuğa baktığı biliniyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

