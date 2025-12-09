Türkiye’de bu yıl en çok konuşulan konulardan biri çocukların, çocuklara uyguladığı şiddet oldu.

İşte bu yıl gerçekleşen olaylardan bazıları:

24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de bir pazar yerinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 18 yaşından küçük zanlıların bıçaklı saldırısıyla hayatını kaybetti. İki sanığa ayrı ayrı 24 yıl hapis cezası verildi.

Ağustos ayında Ankara’da yol verme meselesinden çıkan kavgada 22 yaşındaki Hakan Çakır bıçaklanarak öldürüldü.

Ankara’da 2 Temmuz’da, Gülhane Ortaokulunda 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok, yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle istinat duvarından düşüp öldü. Kaza öncesi bisikletin fren sisteminin arkadaşları tarafından bilinçli şekilde bozulduğu iddia edildi.

Eylül ayında 16 yaşındaki E.B, İzmir Balçova Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirdiği silahlı saldırıda üç polisi şehit ederken, biri polis altı kişiyi de yaraladı.

Çanakkale’de yaşanan “Ayağıma bastın” kavgasında 14 yaşındaki Murat Duha Yıldız hastanelik edildi.

