Arpaçay Kaymakamlığınca yeni evlenen ancak maddi durumu iyi olmayan çiftlere 6 ay kira yardımı ile 200 bin lira eşya desteği veriliyor.

Kars’ın Arpaçay Kaymakamlığının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından “Aile Yılı” münasebetiyle hayata geçirilen “Huzurlu Aile Huzurlu Toplum Projesi” başladı. Projede yeni evlenen ve maddi durumu iyi olmayan çiftlere 6 ay kira desteği ve yaklaşık 200 bin lira değerindeki beyaz eşya ile çeyiz paketi desteği veriliyor.

SYDV ekipleri, ilçeye bağlı Polat köyünde yeni evlenen bir çifte, proje kapsamında destek verip eşyalarını aileye teslim etti. Kaymakam Muhammed Burak Akköz, “Özellikle ilçemiz köylerinde ve merkezinde yaşayan, evlilik kararı vermiş vatandaşlarımız bize başvurduklarında, şartlarının tutması hâlinde, kira kontratlarını getirdiklerinde biz onların altı ay boyunca kiralarını karşılıyoruz. Isınma giderleri ile bütün kömür ve benzeri ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda genç kızlarımız için çeyiz paketiyle bir evin geçinebilmesi için temel ihtiyaç olan beyaz eşyaları kendilerine devletimizin desteğiyle sağlıyoruz. Bu noktada yine ‘Hoş Geldin Bebek’ paketimizi de vererek kendilerine hayırlı uğurlu bir evlilik diliyoruz” dedi.

“HER HANEYE DOKUNUYORUZ”

Evliliğe adım atarken maddi manada problemler yaşayan gençlere eşya desteğinin yaklaşık 200 bin lira olduğunu belirten Akköz, “Elimizde 4 bin 500 dosya var. Hemen hemen her haneye bir şekilde dokunuyoruz. Aynı zamanda aile olarak da 450 ailemiz bizden aktif destek alıyor. Bunun içerisinde eğer öğrenim görüyorsa eğitim desteği, sağlık sıkıntısı varsa sağlık desteği ve benzeri aklınıza gelen her ihtiyacı biz sağlıyoruz. Isınma, barınma bunların hepsi mevcut, devletimizin himayelerinde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Öte yandan, Polat Köyü Muhtarı Dündar Gülen de yeni evlenen çiftlerin desteklerle rahat nefes alabildiğini anlatarak, “Devletimiz sağ olsun, var olsun. Ailemizin durumu iyi değildi, böyle bir proje hazırlandığı için emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

