Evlenenler azaldı, evlilik yaşı yükseldi! Boşanmalarda '5 yıl' detayı dikkat çekti

TÜİK, 2023 yılına ilişkin Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 10 binin üzerinde azalarak 565 bin 435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6,63 olarak gerçekleşti. Boşanan kişi sayısı 2022'de 184 bin 437 iken, 2023'te 171 bin 881'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı (TÜİK) 2023 Evlenme ve Boşanma İstatistiklerine göre, Türkiye'de geçen yıl 565 bin 435 kişi evlendi. Aynı dönemde boşanan kişi sayısı ise 171 bin 881 oldu. Kaba boşanma hızı en yüksek olan il İzmir olurken, en düşük olan il Hakkari olarak gerçekleşti.

Evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti.

BOŞANAN KİŞİ SAYISI AZALDI

Boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 182 bin 437 iken 2023 yılında 171 bin 881 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti.

EVLİLİK YAŞI YÜKSELDİ

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

EVLENME HIZI EN YÜKSEK İL KİLİS OLDU

Kaba evlenme hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis oldu. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi.

Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya izledi.

YABANCI GELİN SAYISI DAMATLARI KATLADI

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2023 yılında 6 bin 345 olup toplam damatların yüzde 1,1'ini oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 olup toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini oluşturdu.

DAMATLARDA ALMANLAR, GELİNLERDE ÖZBEKLER BAŞI ÇEKTİ

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 21,9 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,1 ile Avusturyalı damatlar izledi.

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 12,0 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli gelinler ve yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL İZMİR

Kaba boşanma hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,05 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi.

Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş izledi.

BOŞANMALARIN 3'TE 1'İ EVLİLİĞİN İLK 5 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2023 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,7'si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

2023'TE BOŞANMALARDAN 171 BİN 213 ÇOCUK ETKİLENDİ

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023 yılında 171 bin 881 çift boşanırken 171 bin 213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2023 yılında yüzde 74,9'u anneye, yüzde 25,1'i babaya verildi.