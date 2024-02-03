Yine 'boşanma aşaması' yine kadına şiddet

Kadına şiddetin son adresi Edirne oldu. S.D. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu A.D. ve babasını silahla yaraladı. Zanlı daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Dün farklı şehirlerde 3 kadına şiddet haberine bugün bir yenisi daha eklendi. Edirne'nin Keşan ilçesinde, S.D. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi A.D. ve kayınpederi Y.D.'ye sokakta silahla ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı baba ve kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan S.D., daha sonra boş bir arazide silahla intihar girişiminde bulundu.

Polis tarafından bulunan S.D., sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.