Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Yine 'boşanma aşaması' yine kadına şiddet

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Yine &#039;boşanma aşaması&#039; yine kadına şiddet
    Edirne, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kadına şiddetin son adresi Edirne oldu. S.D. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu A.D. ve babasını silahla yaraladı. Zanlı daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

    Dün farklı şehirlerde 3 kadına şiddet haberine bugün bir yenisi daha eklendi. Edirne'nin Keşan ilçesinde, S.D. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi A.D. ve kayınpederi Y.D.'ye sokakta silahla ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Yaralı baba ve kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan S.D., daha sonra boş bir arazide silahla intihar girişiminde bulundu.

    Polis tarafından bulunan S.D., sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Edirne
    Haberler > Gündem > Yine 'boşanma aşaması' yine kadına şiddet
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da! 7 bin 275 deprem konutu sahiplerine teslim ediliyor - GündemDeprem konutları teslim ediliyorUludağ'da telesiyej kazası! Rus turist ölümden döndü - GündemUludağ'da telesiyej kazası"Palalı Sabri" cinayetinde gözaltı sayısı 8’e yükseldi - Gündem"Palalı Sabri" cinayetinde yeni gelişmeAK Parti Trabzon, Kocaeli ve Tekirdağ adaylarını ilan etti! İşte tam liste - GündemAK Parti Trabzon, Kocaeli ve Tekirdağ adaylarını ilan ettiTermometreler eksi 20'de! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu, 'Ağlayan Kayalar' dondu - GündemTürkiye'nin en hızlı nehri buz tuttu, Ağlayan Kayalar donduYeniden Refah Partisi neden AK Parti ile ittifak yapmadı? Erbakan 5 sebep sıraladı  - GündemYeniden Refah Partisi neden AK Parti ile ittifak yapmadı?Akdeniz'in ardından Ege! İzmir açıklarında korkutan deprem - Gündemİzmir açıklarında korkutan depremYeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak yapmayacak - GündemYeniden Refah Partisi seçim kararını verdiKuzey Irak'tan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu - GündemKuzey Irak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit olduKocaeli'de büyük yangın! Boya fabrikası alevlere teslim oldu - Gündem20 bin metrekarelik fabrikada büyük yangın
    Sonraki Haber Yükleniyor...