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    • 'Boşanma aşaması'nda yine kadın cinayeti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    &#039;Boşanma aşaması&#039;nda yine kadın cinayeti
    Artvin, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bir 'boşanma aşaması'nda cinayet haberi de Artvin'den geldi. E.T. isimli erkek, Hacer T.'yi silahla katlettikten sonra intihar girişiminde bulundu.

    Artvin'in Arhavi ilçesinde E.T. isimli erkek, silahla önce boşanma aşamasında olduğu Hacer T.'ye ateş etti, ardından da intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacer T., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.T.'nin ise Artvin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Artvin
    Haberler > Gündem > 'Boşanma aşaması'nda yine kadın cinayeti
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