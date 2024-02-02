'Boşanma aşaması'nda yine kadın cinayeti

Bir 'boşanma aşaması'nda cinayet haberi de Artvin'den geldi. E.T. isimli erkek, Hacer T.'yi silahla katlettikten sonra intihar girişiminde bulundu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde E.T. isimli erkek, silahla önce boşanma aşamasında olduğu Hacer T.'ye ateş etti, ardından da intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacer T., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.T.'nin ise Artvin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.