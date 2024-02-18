Evlilik hayali kuran çiftleri üzecek haber! 2024'te düğün yapmanın maliyeti açıklandı

Her yıl 600 bin çiftin evlendiği Türkiye'de devam eden yüksek enflasyon nedeniyle son yıllarda düğün yapmanın maliyeti katlanarak arttı. Düğün sezonu yaklaşırken, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen 150 bin TL'lik faizsiz kredi imkânı esnafta mutlulukla karşılandı. Esnaf sektörün hareketleneceğini düşünürken, fiyatlar çiftlerin cebini yakmaya devam ediyor. İşte kalem kalem 2024'te evlenmenin maliyeti...

Ramazan Bayramı'nın ardından havaların ısınmasıyla düğün sezonu da açılacak. Evlenme hayali kuran çiftler düğün hazırlıklarına şimdiden başlarken, düğün mekânı, mobilya, beyaz eşya gibi temel ihtiyaçları için araştırmalar artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre düğün sektörü 2023'te büyümeyi sürdürdü. Türkiye'de her yıl ortalama 600 bine yakın çift dünya evine giriyor. 2023'te bir çiftin ortalama düğün harcamasının ise 250 bin TL olduğu belirtiliyor. Ev kurmanın maliyeti ise çok daha fazla. 2023’te evlenen bir çift, söz-nişan, kına, düğün, ev eşyaları gibi tüm masraflar hesaba katıldığında ortalama 650 bin TL harcadı. Buna bağlı olarak evlilik endüstrisinin ekonomiye katkısı 300 milyar TL'ye ulaştı.

Sektörün önde gelen isimleri, düğün endüstrisinin 2024'te de büyümeye devam edeceğini söylüyor. Onlara göre 2024'te endüstri yüzde 30 ila yüzde 40 arasında büyüyecek. Sektördeki beklentinin arkasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın açıkladığı 150 bin TL'lik 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi yer alıyor. Piyasada evlilik kredisi sayesinde sektörün hareketleneceğine yönelik bir beklenti hâkim. Peki 2024'te evlenmenin maliyeti ne kadar olacak? Zamlar fiyatları nasıl etkileyecek? İşte tüm detaylar...

DÜĞÜN YAPMANIN MALİYETİ

Hürriyet'in haberine göre, evlenecek bir çiftin bu yıl en temel ihtiyaçlar için minimum 300 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. Giderlere göre çiftler, düğün için 30 bin TL, yemekli düğün için 150 bin TL, mobilya için 150 bin TL, beyaz eşya için 74 bin TL, züccaciye için 45 bin TL

BU YIL 500 BİN DÜĞÜN YAPILACAK

Dugun.com’un kurucusu Emek Kırbıyık, “2024 yılında 500 binin üzerinde düğün yapılmasını bekliyoruz. Ancak bir çift sadece düğün yapmıyor. Düğünün yanı sıra; söz, nişan, kına, bekarlığa veda gibi birden fazla organizasyon ile evleniyor. Bu nedenle her yıl 1 milyon civarında organizasyon gerçekleşiyor” dedi.

200 KİŞİLİK DÜĞÜN 70 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Kırbıyık, mekân ücretleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu: “2023 düğün mekânı ücretleri, enflasyon oranlarından da etkilenerek iki katına çıktı. Düğün salonunda 200 kişilik bir düğün 70 bin TL’den başlıyor.Eğer yemekli bir düğün düşünülürse bu fiyat 150 bin TL’lerden başlıyor. 1 milyona da düğün yapabilirsiniz, 70 bin TL’ye de.”

“En popüler düğün mekanlarının kır düğününe uygun alanlar olduğunu belirten Kırbıyık, “Ayrıca düğün salonları ve otellerin balo salonları da popülerliğini sürdürüyor” dedi. Yeni tarz düğünlerin de karşılarına çıktığını söyleyen Kırbıyık, “Örneğin yeni nesil meyhaneler, tekne düğünleri, tatil bölgelerinde yapılan destinasyon düğünleri de öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

DÜĞÜN SALONU FİYATLARI YÜZDE 30-40 ARTACAK

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, 2024 sezonunun 2023’ten daha iyi olacağını belirtti. Sönmez, “Ön rezervasyonla çalışan işletmeleriz. İşletmelere gelen ön rezervasyonlardan gördüğümüz kadarıyla 2023’e göre 2024’te yüzde 30-40 oranında artış olacak. 2023’teki altın, döviz, beyaz eşya, mobilyaya bakıldığında düğün salonlarının fiyat artışı daha ekonomik kaldı. Gelin ve damadın en çok rahatsız olduğu şey ise kiralar. Kira artışlarından dolayı düğünler erteleniyor” diye konuştu.

Sönmez, “100 kişinin altında davetlisi olanlar nikaha yöneliyor. Ama 100’ün üzerinde olan davetler için düğün isteniyor. Minimum 30-40 bin TL’ye düğün yapan yerler var. Ön rezervasyon artan fiyatlardan korunmayı da sağlıyor” dedi.

MOBİLYA FİYATLARI 2023'E GÖRE YÜZDE 30 ARTTI

Evlilik harcamalarında en büyük kalemlerden birini mobilya oluşturuyor. MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, sektörün ocak ayından itibaren durgun olduğunu ancak seçimden sonra ve düğün sezonuyla birlikte hareketlilik beklediklerini belirtti. Bu harekette verilecek kredinin de katkısı olacağını söyleyen Balcı, mobilya fiyatlarının 2023’e göre yüzde 30 arttığını ifade etti. Balcı, çiftlerin mobilya maliyeti için, “Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı en az 150 bin TL” dedi.

EVLİLİK KREDİSİ SEKTÖRÜ CANLANDIRACAK

150 bin TL’lik düğün kredisinden sektörler memnun. Dugun.com’un kurucusu Emek Kırbıyık, “Biz bu tarz kredilerin sektöre katkısının olacağını ve hareketlilik oluşturacağını düşünüyoruz. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan beyaz yaka çiftlerin yaşa ve asgari ücret kısıtlamalarına takılacağını düşünüyoruz. Bu kısıtlamalar, biraz daha esnetilirse, sektöre daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

İSTDO Başkanı Adem Sönmez ise “Evlilik kredisi pandeminin ardından odamızın hazırladığı bir projeydi. Olması gereken bir projeydi, sadece miktarın revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

ZÜCCACİYE 45 BİN TL

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından yapılan açıklamada ise, “Deprem bölgesinde başlatılan kredinin şu aşamada sektöre can suyu olacağını ve önümüzdeki dönemde bu kredinin tüm Türkiye’yi kapsamasını bekliyoruz” denildi. ZÜCDER’in verdiği bilgilere göre, tencereden elektrikli küçük ev aletlerine kadar evin tüm ihtiyaçlarını karşılayan çeyiz paketleri minimum 45 bin TL’den başlıyor.