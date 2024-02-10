Gençlerin aile kurmak için beklediği tarih belli oldu: Evlilik kredisi 15 Şubat’ta!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca evlenecek gençlere 150 bin liraya varan faizsiz kredi için müracaatlar, 15 Şubat’ta başlıyor. Bakan Göktaş kredilerin öncelikle deprem bölgesine verileceğini söyledi. Zamanla tüm Türkiye’yi kapsayacak destek için müracaatlar bakanlığın “aile.gov.tr” internet sitesinden yapılacak. Çiftlerin, bakanlığın sunacağı danışmanlık eğitimini almayı taahhüt etmeleri gerekiyor.

Mahinur Özdemir Göktaş, pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren alınacağını bildirdi. Bakan Göktaş, Türkiye’nin onur konuğu olduğu Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu dolayısıyla geldiği Katar’ın başkenti Doha’da, basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Aile ve Gençlik Fonu’na başvuruların başlayacağına yönelik açıklaması hatırlatılarak şartların sorulması üzerine, başvuruların 15 Şubat’tan itibaren alınmaya başlanacağını belirtti.

150 BİN TL VERİLECEK

Başvuru için Bakanlığın “aile.gov.tr” internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, şu bilgileri verdi: Cumhurbaşkanı’mızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu’nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkânı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz.

“EĞİTİM TAAHHÜDÜ”

Başvuru şartlarının sorulması üzerine Göktaş “Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor” karşılığını verdi.

Başvuru için gerekli diğer şartların da yakın zamanda açıklanacağını belirten Göktaş “Bu fonla Türkiye’nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız” dedi.

DEPREMZELER İÇİN ŞARTLAR ESNETİLDİ

Başvurular “aile.gov.tr” internet sitesinden alınacak. Pilot bölge olarak öncelikle deprem bölgesinden başlanacak. Deprem bölgesi için şartlar esnetildi. Gençlere faizsiz kredi imkânı sunulacak. İlerleyen dönemde program tüm Türkiye’deki gençler için uygulanacak.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 48 AY VADELİ

Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreç yürüyecek. Diğer şartlar da kısa zamanda açıklanacak.